Pagani Huayra R EVO, Monstre du circuit.

L’artisan-constructeur Pagani Automobili semble se focaliser de plus en plus sur la piste ces derniers temps, comme en témoigne son nouveau modèle, la Pagani Huayra R Evo. Cette dernière création brutale au possible est réservée à un usage sur piste (un véritable paradoxe lorsque l’on sait que la plupart des clients Pagani ne sont pas spécialement axés circuit). La marque n’a communiqué ni le nombre d’exemplaires ni le prix du monstre, mais il y a fort à parier qu’il y en aura peu, et qu’elles seront inabordables.

Basée sur la Huayra R, cette Huayra R Evo se veut beaucoup plus extrême et optimisée, incarnant le pinacle du nouveau programme “Arte in Pista” du constructeur (qui propose des journées circuit, semblable aux Corse Clienti de Ferrari). Reconnaissable à son immense aileron et diffuseur arrière retravaillé, à sa poupe façon CodaLunga exacerbée (elle est encore plus longue que la Huayra R) ou encore sa lame à l’avant et les nombreuses ailettes. Petit détail : il n’y a pas de toit ! Pagani a réussi à construire une Huayra R cabriolet beaucoup plus puissante, sans pour autant compromettre la rigidité. Une nouvelle prouesse dont on sait pourtant Pagani capable.

L’intérieur n’est pas des plus confortables, mais ce n’est pas nécessairement ce que l’on demande à une pistarde. En revanche, le gain de poids est poussé à l’extrême grâce à une utilisation massive de fibre de carbone, que ce soit pour le châssis, la carrosserie ou encore les différents éléments de l’habitacle. Une chose est sûre : l’auto va procurer des émotions sans pareil avec son toit exposé aux éléments (deux auvents retirables), permettant d’entendre au mieux le V12 rugir comme jamais.

Sous le capot, le V12 passe à 900 chevaux pour un couple de 700 Nm (avec une zone rouge à 9200 tours seulement...). De nombreuses améliorations à plusieurs niveaux du bloc moteur permettent cette optimisation (nouveau collecteur d’admission, boîte séquentielle à six rapports etc...). Les performances n’ont pas été communiquées par Pagani, mais il y a fort à parier pour qu’elles soient aussi impressionnantes que le prix, lui aussi inconnu.