Chez annonces-automobile.com, on aime les belles mécaniques. Alors quand notre partenaire L’Automobile Orléans nous a proposé de tester l’Audi RS3 Sportback, on n’a pas hésité une seconde. Direction Orléans et ses alentours pour une journée d’essai mémorable en compagnie d’Anaïs et David, deux membres de notre équipe que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, qui ont eu la chance de vivre l’expérience au volant de cette bombe de 400 chevaux. Spoiler alert : ils en parlent encore avec des étoiles dans les yeux.

TL;DR Test de l'Audi RS3 Sportback : une expérience inoubliable ! Look sportif, moteur 5 cylindres 2.5 TFSI (400 ch) exceptionnel.

Accélérations fulgurantes, conduite précise et confortable.

Expérience mémorable, mais attention, elle attire l'attention (police !).

Un look qui en impose, une sonorité qui marque

Premiers instants : Anaïs et David découvrent l’Audi RS3 dans sa robe Gris Kemora métallisée. Dès le coup d’œil, c’est un coup de cœur. Silhouette musclée, boucliers élargis, jantes affûtées, diffuseur arrière bien méchant… “Rien qu’en la voyant, je savais qu’on allait passer un bon moment.” dit Anaïs

Cette compacte énervée ne laisse personne indifférent. Et lorsqu’on appuie sur le bouton Start, c’est un 5 cylindres 2.5 TFSI qui s’éveille avec une sonorité rauque, presque magique. Ce bloc élu 9 fois « moteur de l’année » donne tout son sens au mot passion.

De Saint-Denis-en-Val à Olivet : plaisir de conduite à l’état pur

David prend le volant en premier, Anaïs à ses côtés, sous un grand soleil et avec le toit ouvrant grand ouvert. Très vite, il se sent en confiance. Au fil des kilomètres, il partage ses impressions : tout lui paraît naturel au volant de cette Audi RS3, avec une prise en main simple et instinctive. Après avoir laissé le moteur monter tranquillement en température, il enclenche le mode Dynamique, puis passe en RS Performance. C’est là que la voiture révèle vraiment son caractère : des accélérations franches, une réactivité qui impressionne. Sur les petites routes désertes de campagne, il commence à se lâcher, profitant d’une boîte plus rapide et incroyablement fluide. « C’est une catapulte ! » s’exclame-t-il, le sourire jusqu’aux oreilles. Anaïs confirme en riant : dès que David a commencé à appuyer un peu plus sur l’accélérateur, elle a senti toute la puissance de la voiture. « Les 400 chevaux, tu les sens direct. J’étais littéralement plaquée au siège à rigoler », raconte-t-elle.

L’Audi RS3 : coup de foudre confirmé

Anaïs prend ensuite le volant pour rejoindre La Chapelle-Saint-Mesmin. Dès les premiers mètres, elle est séduite par la facilité de prise en main et le confort enveloppant des sièges sport. Mais c’est surtout la puissance qu’elle retient : « J’ai adoré sentir cette vitesse à couper le souffle au fur à mesure que j’appuyais sur l’accélérateur, tout en me sentant en sécurité ». Elle apprécie ce mélange entre confort haut de gamme et sportivité extrême, soulignant que rouler dans les rues d’Orléans avec un tel bolide est un vrai privilège.

La RS3 attire l'oeil et surtout l'attention des forces de l'ordre !

Après un déjeuner place du Martroi, le duo repart pour une session photo/vidéo dans le centre d’Orléans. Rue Jeanne d’Arc, face à la cathédrale, David dépose Anaïs pour filmer son arrivée. Mais à peine le moteur de l’Audi RS3 rugit-il dans les pavés qu’un gyrophare se met à clignoter dans le rétro : contrôle de police !

Sourires figés, vitres baissées, papiers demandés... sauf que les papiers en question, David ne les a pas. Juste une assurance garage en poche. Autant dire que l’ambiance se tend un peu. « L’un des policiers a sérieusement envisagé de me verbaliser », raconte-t-il. « On n’était pas loin de la contravention ».

Plus de peur que de mal, mais l’épisode rappelle que l’Audi RS3 ne passe jamais inaperçue, surtout quand son 5 cylindres fait vibrer les murs du centre-ville. « Ce genre de voiture attire les regards, et pas seulement ceux des passionnés. », sourit David. C’est un véhicule qui peut être catégorisé…

Un moteur qui fait tout… sauf regretter l’électrique

Car oui, ce 5 cylindres 2.5 TFSI est un pur bijou. Avec ses 400 ch et 500 Nm, il expédie le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le tout avec une bande-son mécanique envoûtante qui fait vibrer les amateurs de sensations fortes. Cerise sur le gâteau : un mode « RS Torque Rear » façon drift, qui permet des dérives en toute sécurité... sauf en centre-ville, où David a préféré s’abstenir, il précise avec humour : « Le seul mode que je n’ai pas testé, c’est le RS Torque Rear. Je n’avais pas envie de faire danser le joli cul de cette RS3 dans les rues d’Orléans ! »

Audi RS3 Sportback : la citadine sportive qui a tout d’une grande

En résumé, cette journée à Orléans nous a offert bien plus qu’un simple essai. L’Audi RS3 Sportback est une compacte survitaminée, capable de vous arracher un sourire à chaque virage, sans jamais sacrifier le confort ou la polyvalence. Que ce soit sur les bords du Loiret, en plein centre-ville ou sur les petites routes de campagne, elle s’adapte à tous les terrains avec une facilité déconcertante.

Un grand merci à L’Automobile Orléans pour cette opportunité. Et si vous voulez découvrir les Audi RS3 Sportback de notre partenaire qu'il aurait en vente, direction sa vitrine : https://pro.annonces-automobile.com/lautomobile-orleans