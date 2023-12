Maserati MC20 Notte, Parée pour la nuit

Présentée en grandes pompes par David Beckham, son ambassadeur le plus glamour, la Maserati MC20 Notte est un coupé tout droit sortie des ateliers du département de personnalisation Fuoriserie. Première édition limitée du modèle (seuls 50 unités seront produites), cette auto est conçue pour la performance mais son côté luxueux et exclusif lui vole clairement la vedette. Curieusement, Maserati n’a pas évoqué le prix de sa sombre sportive coupé.

Esthétiquement, cette série spéciale et limitée se démarque d’un modèle lambda avec son thème sombre (Notte signifie Nuit en italien) et ses jantes 20 pouces au design façon “birdcage”. Une peinture noire à la fois brillante et matte (Maserati parle de “Essence Black”) recouvre l’auto de la proue à la poupe. Seuls quelques rares éléments en argent et or blanc sont mis en exergue : le logo du trident sur la calandre, ou encore le logo Maserati entre les phares arrières.

L’intérieur est lui aussi sombre à souhait. Les sièges sport sont en alcantara, tandis qu’un magnifique contraste est opérée par les surpiqûres et ceinture jaunes. Série spéciale oblige, une plaque spéciale est insérée entre les appuie-tête et vous rappelle que vous prenez place dans un des 50 exemplaires. Le volant est lui-aussi en alcantara avec quelques éléments en fibre de carbone. Maserati ne nous donne pas trop l’occasion d’apercevoir l’habitacle de sa série spéciale lors de ses photos officielles.

Sous le capot, aucun changement par rapport à une MC20 “standard”. Il s’agit davantage du domaine de prédilection du second ambassadeur de la marque, qu’on passe souvent sous silence après avoir mentionné David Beckham. Le pilote Andrea Bertolini, champion du monde de GT1, a contribué au développement du véhicule, et a donc peaufiné le V6 3,0 L Nettuno de 630 chevaux.

Fiche technique:

Moteur: V6 3,0L

Puissance CV: 630 ch

Couple: 730 Nm

Poids: 1575 Kg

0-100 km/h: 2,9 sec

Vitesse max: 326 km/h

Prix: Non communiqué