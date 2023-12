Infiniti entame sa transition

Le concept Vision Qe

La marque de luxe de Nissan n’est peut-être plus en Europe, mais a décidé d’entamer sa transition énergétique vers l’électrique avec la présentation d’un concept 100% électrique et particulièrement réussi, qui préfigure les futurs véhicules zéro-émission de la marque. L’aérodynamisme est au RDV tout en gardant l’identité visuelle de la marque. Une calandre éclairée et sculptée comme un piano met en exergue une aura dorée, tandis que l’arrière intègre une sorte de béquet lumineux. Les lignes sont douces et fluides, témoignant d’une nouvelle ère répondant à certaines philosophies japonaises (Kabuku, Sho et Sui).