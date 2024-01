Caterham Project V, Le tournant électrique

La marque britannique Caterham se réinvente, comme bon nombre de constructeurs. L’exercice est légèrement plus difficile pour un petit constructeur comme eux, qui possèdent moins de moyens qu’un grand groupe. Pourtant, cette Caterham Project V est un concept de GT très réussi, qui symbolise la première voiture électrique de la marque et met en avant une nouvelle façon de voir la mobilité électrique. L’auto devrait être commercialisée fin 2025 / début 2026 pour un prix qui devrait avoisinner les 90,000 euros.

D’un point de vue du design, nous sommes bien loin de ce à quoi Caterham nous avait habitué : une voiture légère, à roues ouvertes. Une philosophie personnifiée par la Seven, qui mettait l’accent sur la conduite. Pourtant, la chasse aux kilos est réussie : 1190 kg grâce à un châssis en aluminium et une carrosserie en fibre de carbone. La Project V est une petite GT à roues couvertes (la première dans l’histoire de la marque, outre la Caterham 21) et à la silhouette douce, tout en rondeurs. Parlons-en, des roues, d’ailleurs : 285 mm pour un comportement survireur et une expérience de conduite au rendez-vous ! Afin de réduire les coûts au maximum, Caterham avoue que les portes sont celles de l’Audi TT, tandis que le mécanisme des poignées est celui que l’on retrouve sur la Nissan GTR R35.

Dans l’habitacle, nous sommes dans un monde complètement différent des intérieurs spartiates habituels de la marque. D’une part, le tableau de bord est entièrement numérique et permet de contrôler la voiture dans son intégralité. D’autre part, l’habitabilité y est excellente pour une sportive compte tenu d’un empattement plus que généreux (2,58 mètres). Petite particularité, il ne s’agit pas d’une biplace mais bien d’une trois places, puisqu’un siège d’appoint est situé derrière les sièges avant, en position centrale. Voiture électrique oblige, la batterie lithium-ion de 55 kWh est divisée en deux, une partie sous le siège arrière et l’autre sous le tableau de bord (un endroit inhabituel, nous le concevons). Cette dernière permet une autonomie de 400 km environ.

Sous le capot, nous avons un moteur synchrone à aimants permanents, monté sur l’essieu arrière et alimenté par ladite batterie scindée de 55 kWh. La Caterham Project V développe une puissance théorique d’environ 268 chevaux. Caterham revendique 230 km/h en vitesse de pointe et un exercice du 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes.