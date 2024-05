Alfa Romeo Junior, Controversé.

L’arrivée du dernier modèle Alfa Romeo a suscité une petite polémique du fait de son nom. Initialement baptisé Milano, le 3ème SUV de la marque au biscione a suscité l’ire du gouvernement italien, estimant ce naming illégal et malvenu pour un véhicule construit en... Pologne. Le groupe Stellantis a préféré renommer son modèle Junior afin d’apaiser les tensions avec l’Italie. Trêve de tribulations. Pour son lancement, l’Alfa Romeo Junior est disponible en version 100% électrique de 156 ch (à partir de 40,500 euros), mais également hybride de 136 ch (à partir de 31,500 euros).

Alfa Romeo Junior électrique (rouge) / Alfa Romeo Junior hybride (bleu)

L’Alfa Romeo Junior est basée sur la même plateforme technique que la Fiat 600 ou encore la Jeep Avenger, ce qui en fait un crossover urbain, le plus petit SUV chez Alfa Romeo. L’auto est reconnaissable notamment à sa face avant, une signature lumineuse segmentée tout en proposant deux types de calandres différentes. D’une part la calandre Progresso avec le motif de la maison Visconti, et d’autre part la calandre Leggenda, plus classique et intégrant le logo de la marque. La partie arrière quant à elle intègre un bandeau lumineux de feu à feu (une première chez Alfa).

Alfa Romeo Junior électrique (rouge) / Alfa Romeo Junior hybride (bleu)

Dans l’habitacle, Alfa fait du Alfa. L’instrumentation est entièrement numérique, avec un écran d’info-divertissement de 10,2 pouces tourné vers le conducteur, intégrant des widgets. Moderne et bien équipé, nous retrouvons la recharge par induction, Apple CarPlay et compagnie. On retrouve l’alcantara ici et là, ainsi que certains plastiques. Les sièges sport Sabelt sont optionnels. En ce qui concerne le volume de chargement, il est très correct puisque vous aurez droit à 400 litres (avec cinq passagers à bord), sans parler du petit coffre sous le capot avant (qui permet d’accueillir le câble de recharge, par exemple).

Alfa Romeo Junior électrique (rouge)

Dans sa version 100% électrique, l’Alfa Romeo Junior intègre une batterie de 54 kWh permettant une autonomie de 410 km. L’auto développe 156 chevaux, en attendant la version Veloce de 240 chevaux.

Alfa Romeo Junior électrique (rouge)

Dans sa version hybride, le Junior est équipé du bloc 1,2 PureTech, qui développe 136 chevaux. Aussi, il est disponible en traction mais proposera une transmission intégrale (avec un second moteur électrique sur l’essieu arrière) !

Alfa Romeo Junior hybride (bleue)

Fiche technique (Alfa Romeo Junior électrique): Moteur: moteur électrique Puissance CV: 156 ch Couple: Non communiqué Poids: Non communiqué 0-100 km/h: Non communiqué Vitesse max: Non communiqué Prix: à partir de 40,500 €