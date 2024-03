UN CHRONO DE RÉFÉRENCE À SPA-FRANCORCHAMPS POUR L’AGILE SCX

AGILE AUTOMOTIVE défie La Source, le Raidillon, Kemmel, Rivage, Blanchimont… à Francorchamps, pour y établir le temps de référence de son SCX, engin minimaliste à quatre roues. Les débats, ouverts au public, ont lieu le 24 mars 2024. Minimaliste oui, aseptisée non !

L’AGILE SCX c’est du carbone, un châssis monocoque léger et rigide, un moteur 1,6 litre 4 cylindres Ford Ecoboost en position centrale développant jusqu’à 400 chevaux avec son turbo, une boîte 6, un différentiel autobloquant, un tableau de bord exclusivement fonctionnel, des suspensions KW réglables, le tout au service du pilote et d’un seul passager. Et pas de pare-brise, ni de toit, ni de portière. Minimaliste !

Cette voiture plaisir, homologuée pour la route, vient tout droit de son atelier de production danois. Avec son concepteur Tim Hansen, aidé du pilote Nicolaj Kandborg, et secondé de son distributeur House Of Speed, elle va établir son temps de référence sur le toboggan ardennais.

Fiche technique : Moteur:

4-cylindres Ford EcoBoost

Distribution : chaîne, 2 arbres à cames en tête

Carburant : essence E10

Cylindrée 1596 cm3

Puissance 225/165 à 6250 (270 ch / 200 kW à 6600 tr/min)

Couple 300 Nm à 3000 tr/min (370 à 4000)

Suralimentation 1 turbo Transmission:

aux roues arrière

Boîte de vitesses manuelle 6 rapports, autobloquant

en option (270 ch: obligatoire) Chassîs:

Suspension AV double triangulation, combinés ressorts/

amortisseurs KW réglables Suspension AR

double triangulation, combinés ressorts/

amortisseurs KW réglables PERFORMANCES

Vitesse maxi ± 235 (km/h)

0-100 km/h (s) : 3,5 (225 ch) / 3,0 (270 ch)

Conso normalisée mixte (l/100 km) : 5,9

Émissions de CO2 (g/km) : 134 Dimensions & poids:

Longueur/largeur/hauteur (mm) 3710/1710/1115

Poids en ordre de marche (kg)

àpd 580 à sec (714 avec conducteur et fluides) Prix:

Prix de base 125,000 €

LES DATES CLÉS DE AGILE AUTOMOTIVE

Janvier 2015 : Mise en place du projet Monocoque

Janvier 2016 : Démoulage de la première monocoque en fibre de carbone

Juin 2016 : Châssis roulant (sans carrosserie)

Mai 2017 : Prototype SCX Agile complet présenté

Octobre 2017 : Première voiture vendue

Octobre 2017 : Le prototype s’est écrasé (le conducteur et le passager sont indemnes)

Août 2018 : Prototype reconstruit et redessiné à nouveau prêt à l’emploi

Septembre 2020 : Présentation de la première voiture Agile SCX à la presse danoise.

Janvier 2021 : Tentative d’homologation routière de l’UE 1- rejetée en raison des nouvelles règles exigeant l’ABS

Novembre 2021 : Développement et mise en œuvre d’un système ABS et EPS

Février 2022 : Lancement de la deuxième tentative d’homologation routière de l’UE

Juillet 2022 : Tous les tests d’homologation routière de l’UE sont finalisés avec succès et approuvés par le TÜV et le FAKT.

Août 2022 : Première Agile SCX sur les plaques d’immatriculation danoises, suivie de deux autres voitures.

Juillet 2023 : L’homologation routière de l’UE est officiellement reçue par le KBA

Novembre 2023 : Sept voitures vendues et six voitures livrées

WHO’s WHO

Tim M. Hansen

● Cofondateur, propriétaire unique et PDG de Agile Automotive ApS

● Mécanicien automobile (8 ans)

● Ingénieur mécanique et expert en fibres de carbone (25 ans) :

● Aérospatiale - Terma A/S

● Ingénieur R&D énergie éolienne - LM Wind Power

● Sport automobile Le Mans et F1 - fondateur, propriétaire et directeur général de House of Composites ApS

John Nielsen

● Team principal et conseiller en Formule 1 et Le Mans Series

● Développeur et instructeur

LES DIFFÉRENCES DE AGILE AUTOMOTIVE

● Une équipe de pionniers innovants et qui ne dit pas “non” mais qui trouve et développe des solutions en réponse aux désirs de ses clients

● Des connaissances uniques des matériaux composites pour l’automobile, appliquées au sport automobile Le Mans Series, et à la F1, et une bonne compréhension du marché des voitures de niche

● Une vision de la transition verte vers la durabilité

● La volonté que chaque client participe à la création de sa propre voiture à l’usine

● Le souhait d’une communauté Agile au sein de laquelle une relation étroite avec le client est essentielle

● Uniquement des éditions numérotées et vraiment limitées en quantité, en dessous des quantités habituelles du segment