Les news électriques, la Twingo électrique, Le Cybertruck, Le pape s’électrifie !

Porsche prépare son usine

Les futures électriques arrivent

Le constructeur allemand a mis en place d’importants travaux de reconstruction, modernisation ainsi que d’extension de son usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen. L’emblématique usine fabrique entre autres la 911, et devrait préparer la future génération de véhicules électriques de la marque d’ici 2024 au plus tôt (notamment les Macan et 718 électriques, cette dernière étant prévue pour 2025). Ainsi, Porsche envisage une cohabitation des modèles de sport à combustion thermique et électriques, tout du moins au stage de l’assemblage.

Alpine recherche investisseur

Geely à l’affût

La marque automobile française envisage son avenir avec l’électrique. Après la mise à l’arrêt des projets de partenariat avec Lotus sur les futures électriques, il semblerait que la marque dieppoise soit en quête d’investisseurs afin de mener à bien ses projets. Parmi ces potentiels bénéfacteurs, le PDG d’Alpine évoque le groupe chinois Geely (qui possède entre autres Lotus, aussi paradoxal que cela puisse sembler). Une éventualité étrange au niveau d’Alpine, mais qui prend tout son sens lorsque l’on sait que Renault et Geely sont déjà partenaires sur des projets hybrides et thermiques.

2025 : la Twingo électrique

Son prix ? Moins de 20,000 euros

Le groupe Renault possède de nombreux modèles iconiques ayant contribué à sa renommée, et la Twingo en fait indubitablement partie. Et comme on ne laisse pas tomber une légende, la Twingo reviendra en 2025 sous la forme d’un minuscule monospace 100% électrique et pour un prix débutant sous la barre des 20,000 euros. Ceci est rendu possible grâce à la nouvelle division Ampere (et une future plateforme), qui envisage une réinterprétation moderne proche de la 1ère génération mais dans l’ère du temps, qui utilisera des matériaux recyclés et recyclables.

Tesla vise l’Inde

Gigafactory et nouveau marché

Parmi les nombreux objectifs de Tesla, l’Inde en fait désormais partie. Un accord substantiel entre le gouvernement indien et la société américaine devrait voir le jour, avec plusieurs choses à la clé : la construction d’une Gigafactory, la production de batteries ou encore des investissements colossaux (2 milliards pour l’usine seulement). Ce faisant, Elon Musk espère également faciliter l’importation des véhicules 100% électriques sur le territoire indien (très prohibitive à l’heure actuelle), un immense marché en pleine expansion et à l’aune de l’électrification automobile.

Le Cybertruck, une bête de puissance

Il dépasse une 911 en tractant une 911

La scène folklorique et mémorable a eu lieu lors de la présentation tant attendue du pick-up 100% électrique Tesla Cybertruck. Ce dernier était dévoilé dans un clip promotionnel, dans lequel il affrontait une Porsche 911 sur l’épreuve typiquement américaine du drag race. La course démarre et on voit vite le pick-up se démarquer et prendre de l’avance, jusqu’à dévoiler qu’alors qu’il va clairement plus vite que la Porsche 911, il était en même temps en train de tracter sur une remorque une Porsche 911 similaire. Une puissance phénoménale tirée de ses trois moteurs présents sur la version la plus puissante.

Volkswagen et Renault ?

Un partenariat en vue

Le partage en matière de recherche et développement est probablement une des meilleures façons d’avancer à deux tout en diminuant les coûts pour tous. La future Renault R4 arrive en 2024 et Volkswagen envisage une électrique à bas coût (nom de code : ID.2all). Ainsi, la marque allemande et Renault cherchent à se rapprocher et en sont à des stades préliminaires de négociation. Pourquoi ? Afin de faire course commune face à la concurrence, et de produire ensembles au moins deux centaines de milliers de modèles. Tout du moins, ce serait l’objectif recherché !

Kaveya GT

La nouvelle électrique de Karma

Annoncé concomitamment au concours de Las Vegas précédent la course de Formule 1, ce nouveau modèle se pose comme le nouveau produit phare de Karma Automotive avec des livraisons fin 2025 pour l’entrée de gamme. Le constructeur américain nous parle d’une GT suave dépassant les 1000 chevaux (dans la version haut de gamme) et affichant une autonomie de 400 km. Cette GT sera également accompagnée de deux nouvelles berlines (les Gyesera et Revero, qui sera une continuation du modèle de 2016). Karma veut devenir le constructeur de luxe de référence aux Etats-Unis.

Le Cybertruck en difficulté

Aidé par 2 pick-up Ford

Les livraisons du tant attendu pick-up de Tesla ont débuté, et un client a voulu fêter l’occasion en allant chercher lui-même son sapin de Noël en pleine nature. Manque de chance, l’auto s’est retrouvée coincée dans la neige et la boue. Après plusieurs essais pour se sortir de là, ils ont dû faire appel à deux camionnettes Ford Super Duty pour sortir le Cybertruck de ce pétrin. Il semblerait que le problème soit dû à un souci de logiciel avec l’antipatinage et surtout à de mauvais pneus (non adaptés), d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une version de série mais d’une version de test.

Le pape s’électrifie !

Il roule en Volkswagen

Tous les pays du monde planifient leur transition vers l’électrique, de façon plus ou moins brutale. La tâche est parfois plus simple pour certains, comme le micro-Etat du Vatican, qui a signé un accord avec le groupe Volkswagen pour reconstituer sa flotte pontificale avec quarante nouveaux véhicules 100% électriques. En effet, le Vatican a commandé plusieurs exemplaires de la Volkswagen ID3 et ID4. En revanche, rien n’a été dit sur la fameuse “Papamobile”, qui transporte le pape lui-même lors de certains déplacements.

Tesla : rappels massif aux USA

L’aide à la conduite remise en cause

Les autorités américaines ne plaisantent pas sur la conduite autonome, fer de lance de Tesla. Malheureusement pour la marque, de nombreux incidents graves liés à une utilisation incorrecte de l’AutoPilot sont à déplorer, ce qui a poussé certaines autorités américaines à demander un rappel massif des véhicules (2 millions concernés) proposant une conduite semi-autonome. Tesla devrait notamment améliorer ses fonctions d’alertes au conducteur, et faire en sorte que ce dernier soit bien conscient des risques et de sa responsabilité malgré la présence de l’AutoPilot.