Lancia Ypsilon, Une citadine premium.

Nous l’attendions depuis des années, voilà que la renaissance de l’iconique marque italienne Lancia prend concrètement vie, avec l’arrivée de la nouvelle Lancia Ypsilon. Un nom qui ne nous est pas étranger, mais la ressemblance s’arrête là. En effet, cette Ypsilon n’a pas grand-chose à voir avec l’ancienne : désormais elle existe aussi en électrique, elle est luxueuse et relativement chère. Elle sera commercialisée dès le mois de mai en Italie (puis dans le reste de l’Europe, à partir de euros 39,500 euros (Edition limitée Cassina). En attendant la version sportive HF (High Fidelity) !

Avec ce nouveau modèle, Lancia bouleverse son identité de marque et ses codes stylistiques. La Lancia se métamorphose entièrement pour adopter un look novateur qui la fait rentrer dans le segment B, et une silhouette qui n’est pas sans rappeler la 208 du groupe Stellantis (elles empruntent la même plateforme CMP). La face est désormais reconnaissable par le calice de Lancia en forme de Y (déjà vu sur le concept Pu+Ra HPE) et à sa bande LED avec lettrage LANCIA. L’arrière quant à lui est assez sportif et large. Il intègre deux phares ronds renfermant des LED en forme de Y, reminiscence de la légendaire Stratos.

L’intérieur quant à lui se veut chaleureux et humain, à la fois moderne et minimaliste, intégrant une table basse circulaire en cuir cousu main (baptisée Tavolino) produite en collaboration avec Cassina (une marque de meubles). Les coutures des sièges rembourrés sont particulièrement réussies et évocatrices du passé, avec un tissu en velour à trame fait en matières recyclées. Cette nouvelle Lancia Ypsilon intègre Apple CarPlay et AndroidAuto, alors que divers plastiques s’allient avec le marbre recyclé des contre-portes. L’édition limitée Cassina propose de série de nombreux équipements et aides à la conduite, ainsi que le système d’infodivertissement SALA. Le volume de chargement est de 309 L en électrique (343 en essence hybride).

Au lancement, Lancia propose des moteurs essence 3 cyl avec hybridation légère 48V (100 à 136 chevaux) et une version électrique. La version la plus haut de gamme est l’édition limitée Cassina, 100% électrique. Celle-ci est équipée d’un unique moteur synchrone qui développe une puissance cumulée de 156 chevaux pour un couple de 260 Nm. Avec ses 1584 kg, l’auto intègre une batterie de 48 kWh et annonce une autonomie de 400 km.