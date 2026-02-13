En 2019, nous opposions la radicalité Lotus à la puissance démesurée de McLaren. Aujourd'hui, en 2026, le match a changé. D'un côté, l'Evora est devenue un collector "dernière de son espèce" (moteur thermique, direction hydraulique) avant l'ère Emira. De l'autre, la 720S est devenue la "supercar killer" la plus abordable du marché... mais à quel prix pour votre portefeuille en entretien ?

Article publié en 2019 et mis à jour le 13 Février 2026

Nous avons un peu oublié Lotus, le constructeur automobile spécialisé dans les sportives. Mais en attendant que la marque développe ses nouveaux modèles (Type 130 dévoilée en 2019…), sa gamme axée sport ne peut être comparée qu’avec certaines autos. En effet, Elise, Exige ou encore Evora, la plus puissante, sont des petites sportives compactes. Comparons l’Evora GT410 Sport au fleuron de la sportivité de Woking, la McLaren 720s.

Look

Depuis 2017, la successeur de la 650s n’a toujours pas su convaincre par son design. Son avant très spécial, avec ses phares venant creuser les extrémités du capot en y laissant des entrées d’air qui s’apparentent à des trous béants. Pourtant, tout ceci a une raison car l’auto est diablement efficace. Avec une ligne très basse, la 720s possède des portes papillons et un travail aérodynamique très poussé.

La Lotus Evora est le fruit de dizaines d’années d’évolution. Ses lignes élancées et son aérodynamisme ont été portés à leur paroxysme. Chaque élément a été pensé afin de réduire les turbulences et la traînée. L’Evora est ce qui se fait de mieux chez Lotus, avec un style plus épuré que jamais.

Intérieur

L’Evora possède un raffinement et un confort d’une voiture GT. D’ailleurs, il est possible d’opter pour une configuration 2+2 ou strictement 2 places. Les options pour configurer et personnaliser votre auto selon vos goûts sont très nombreuses. L’Alcantara est particulièrement présent au sein de l’habitacle, avec des surpiqûres de qualité. Chose rigolote : le système d’infodivertissement (écran tactile intégré) est en option !

L’intérieur de la McLaren 720s est très bien fini et de qualité. Les sièges sport en carbone vous accueillent dans un cocon. Petit détail : l’instrumentation inclinable à 90 degrés, vous offrant un champ de vision étendu. L’écran central ergonomique a été amélioré par rapport aux précédentes générations. Les deux autos partagent probablement un point commun : une difficulté pour accéder au poste de conduite, impliquant un certain travail de contorsionniste (tout est question de point de vue).

Motorisation

La Lotus Evora GT410 Sport est équipée d’un V6 de 416 chevaux pour 420 Nm de couple. C’est d’ailleurs la première Lotus à dépasser la barre des 300 km/h, un bel accomplissement pour le petit constructeur anglais. Bien que moins puissante, l’Evora demeure un plaisir à conduire du fait de son gabarit. Petite, précise et réactive, elle répond à un usage routier et circuit avec une rare polyvalence.

La McLaren 720s est équipée du sempiternel V8 4L Biturbo développant 720 chevaux pour 770 Nm de couple. Il s’agit d’une véritable bête d’efficacité et de performance, grâce à une boîte robotisée à 7 rapports. Ses performances sur circuit ne sont plus à démontrer depuis le temps. Sa vitesse de pointe est loin devant la Lotus, avec 341 km/h, tout comme son accélération, avec un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

L’avis de la rédaction en 2019

Il s’agit d’un combat de David contre Goliath, tant la 720s semble dominer les débats. Pourtant, il faut reconnaître une chose : la Lotus est sans doute l’auto la plus fun à conduire. Et elle coûte moitié moins cher, ce qui n’est pas rien. On reproche souvent aux McLaren d’être aseptisées, hé bien la Lotus vous propose une philosophie très différente. Une tenue de route incroyable, une boîte manuelle à six rapports, et une véritable expérience sensorielle. De plus, un système d’échappement à clapets permet de profiter du V6 sans aucune limitation.

Fiabilité après 6 ans : Le choc des cultures

Lotus Evora (La bonne élève) : Souligne la robustesse du V6 Toyota. C'est un argument de vente massif en occasion. Points à surveiller : L'embrayage (connu pour être fragile/lourd), quelques bugs électroniques mineurs et la finition intérieure (cuirs/plastiques) qui vieillit parfois mal si l'auto a dormi dehors. Verdict fiabilité : "L'exotisme sans la peur de la panne."

McLaren 720S (La diva capricieuse ?) : C'est là qu'il faut être honnête. Parle des accumulateurs de suspension (problème récurrent), des soucis d'électronique (infotainment) et des fissures possibles sur le pare-brise (Gorilla Glass) ou la peinture au niveau des charnières. Conseil d'expert 2026 : "N'achetez jamais une 720S d'occasion sans garantie 'McLaren Qualified' ou un historique limpide. La dépréciation est forte, mais les factures d'entretien restent celles d'une voiture à 300 000 €."



La Section Marché & Prix 2026

Lotus Evora GT410 : La cote se stabilise, voire remonte légèrement pour les beaux exemplaires car c'est la dernière "vraie" Lotus brute. Prix estimé 2026 : Entre 80 000 € et 105 000 € selon kilométrage.

McLaren 720S : Elle a subi une grosse décote (remplacée par la 750S). Prix estimé 2026 : Accessible dès 180 000 € - 200 000 € (ce qui est "peu" pour 720ch, mais attention aux coûts cachés).



La Conclusion (Verdict 2026)

Si vous cherchez la performance absolue pour humilier des hypercars sur circuit, la 720S est une affaire en or en 2026... à condition d'avoir le budget maintenance qui va avec. Pour tous les autres, la Lotus Evora GT410 reste le choix du cœur et de la raison : une analogique pure, fiable et dont la cote ne s'effondrera plus.