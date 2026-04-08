Le nouvel SUV 100% électrique de Volvo a été dévoilé il y a peu et vient enrichir la gamme du constructeur suédois. Situé entre le EX40 et EX90, le SUV EX60 se présente comme une alternative électrique au best-seller de la marque, le XC60 (près de 2,7 millions d’exemplaires écoulés dans le monde). Les premières livraisons auront lieu fin 2026. Affiché à partir de 66,500 euros, il aura une concurrence féroce en face de lui et notamment la BMW iX3 qui semble dépasser toutes les attentes.

Le nouvel EX60 possède un design résolument Volvo : un aérodynamisme soigné, une ligne tendue et robuste, une ceinture de caisse assez haute et les caractéristiques optiques avant à la forme du marteau de Thor. Avec un Cx de 0,26 (coefficient de traînée), l’EX60 est même le modèle Volvo avec le meilleur aérodynamisme. En plein débat sur les poignées de porte affleurantes, Volvo a fait le choix de petites ailettes au niveau des fenêtres. L’auto propose un gabarit intéressant, il est plus long que le XC60, mais plus bas et moins large. Basé sur la nouvelle plateforme SPA3 dédiée aux modèles 100% électriques, l’EX60 est le premier modèle à être fabriqué selon le procédé “megacasting” (assemblage d’une grande pièce moulée plutôt que de plusieurs petites).

Une fois à l’intérieur de ce cocon de sérénité scandinave typique du constructeur, tout semble plus facile avec cet agencement épuré. Les passagers ont de la place grâce à un empattement frisant les 3 mètres et au plancher plat. Volvo fait le choix du tactile, puisque l’essentiel des commandes passent sur l’écran central de 15 pouces (avec une interface intuitive et assistée par l’IA Gemini de Google). Les aides à la conduite de dernière génération font partie de l’équipement, comme on pouvait s’y attendre. Volvo fait le choix de matériaux naturels et d’une sonorité Bowers & Wilkins (26 haut-parleurs tout de même). Le XC60 propose un volume de chargement total de près de 581 litres : 523 à l’arrière dans un coffre accessible via deux volets séparés et une cinquantaine de litres situés dans le petit coffre à l’avant.

Plusieurs versions sont proposées, allant de 374 à 680 chevaux, et toutes sont équipées de moteurs électriques synchrones à aimants permanents. Dans sa version la plus puissante et haut-de-gamme (EX60 P12 AWD), le modèle développe 680 chevaux avec une transmission intégrale (et une batterie de 112 kWh). Ainsi équipé, le modèle va revendiquer jusqu’à 810 km d’autonomie et des temps de charge express (340 km récupérés en 10 minutes), de quoi donner de sérieux arguments face à la concurrence !

Fiche technique (Volvo EX60)