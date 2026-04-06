La société Singer est experte dans la réinterprétation des Porsche sur-mesure. Véritable habituée du restomod, Singer allie avec subtilité les Porsche classiques avec la modernité. Leur dernière création est le premier exemplaire client de leur série DLS Turbo et porte le nom de “Sorcerer” (sorcier, en anglais). Véritable œuvre d’art pour collectionneurs, il se murmure un prix avoisinant les 3 millions de dollars (non confirmé ni communiqué par Singer, évidemment).

Sur base de Porsche 964, cette auto est presque méconnaissable : le châssis a été renforcé entièrement, la carrosserie est en fibre de carbone, le spoiler avant proéminent, les voies élargies, un immense aileron ou encore des échappements situés derrière les roues arrière. Ainsi transformée, son look ressemble presque à une Porsche 934 ! La DLS Turbo “Sorcerer” est reconnaissable à sa sublime teinte bleue “Fantasia Blue” qui tire vers le noir sur la partie arrière. Un dégradé de toute beauté.

Dans l’habitacle, le style est néo-rétro et luxueux à la fois, un habile mélange de technologie minimaliste et des années 80. Une chose est sûre : toutes les avancées modernes sont là pour améliorer le confort de vie, notamment l’intégration d’Apple CarPlay, la climatisation ou encore l’instrumentation et les compteurs faits à la main.

On trouve des sièges en cuir mêlant cuir et alcantara, ainsi qu’une barre de protection derrière les sièges. La planche de bord quant à elle est en fibre de carbone satinée : chaque kilo compte. Les magiciens de Singer ont rajouté cinq modes de conduite différents, qui permettent de moduler le contrôle de traction et de stabilité.

Sous le capot, on trouve un flat-six 3,8 litres bi-turbo (avec les cylindres refroidis par air) développant 700 chevaux (jusqu’à 9000 tours/min) et jusqu’à 750 Nm de couple envoyés aux seules roues arrière. Les cylindres sont refroidis par air (le fameux “Luftgehkult” dont nous vous parlions dans les brèves).

Les performances n’ont pas été communiquées par Singer, mais elles sont probablement très correctes et proches de celles d’une 911 moderne. Singer utilise une boîte manuelle à six rapports pour impliquer le conducteur, tout en améliorant les suspensions et les freins pour une expérience engageante mais sécurisante.

Fiche technique (Singer DLS Turbo “Sorcerer”)