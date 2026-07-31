La quête de la perfection est une philosophie de vie chez Rolls-Royce. C’est pourquoi après environ quatre années de commercialisation de son 1er véhicule 100% électrique, voilà que le constructeur dévoile une phase 2 avec des améliorations techniques considérables (d’ailleurs, ce sont les mêmes que celles de la BMW i7, qui fait partie du groupe). De quoi donner un coup de boost aux ventes de la Spectre, qui étaient en baisse. Son prix n’a pas encore été révélé, mais il devrait dépasser celui de la Spectre phase 1.

Pour l’heure, Rolls-Royce ne passe pas à une architecture 800V, et ne semble pas réellement en avoir besoin d’ailleurs. D’un point de vue esthétique, le constructeur anglais n’a pas décidé de faire de gros changements sur sa silhouette de fastback électrifié. En effet, le design de la Spectre faisait l’unanimité à sa sortie. En revanche, l’auto gagne de nouvelles jantes de 23 pouces avec un nouveau design à finition diamanté nécessitant six heures de travail, ainsi qu’une nouvelle teinte de carrosserie baptisée “Ethereal Blue”. Lorsque vous optez pour la version Black Badge (accessoirement la plus puissante), toutes les finitions extérieures sont d’un noir profond.

Dans l’habitacle, le savoir-faire de Rolls-Royce n’est plus à présenter. Nul besoin de tergiverser sur le confort et la qualité des matériaux. En revanche, nous pouvons vous parler des nouveautés de personnalisation, comme le cuir “Placed Perforation” avec différentes tailles de perforation créant des motifs selon l’éclairage. Ou encore ce nouveau tissu “Duality Twill” en fibre de bambou qui intègre un nouveau motif de R entrelacés (référence à la marque, bien évidemment). L’autonomie également a été améliorée (+18%) puisque la Rolls Royce Spectre Série II annonce désormais environ 630 km d’autonomie (contre 530 km auparavant). Quant à la recharge, elle est également plus rapide (de l’ordre de 14%).

Sous le capot, on retrouve les moteurs électriques, mais qui ont été largement améliorés par les ingénieurs anglais, avec un gain de puissance non négligeable. La batterie affiche désormais 112,4 kWh. La version Black Badge devient la Rolls-Royce la plus puissante de la marque avec ses 680 chevaux et 1100 Nm (avec le mode de conduite “Spirited”).

Fiche technique (Mercedes AMG GT 63 4 portes coupé)