Le constructeur anglais Rolls-Royce n’est pas à court d’idées pour ses projets spéciaux. Le dernier en date est le projet Nightingale (“Rossignol”), qui réunit trois grands concepts recherchés par la clientèle fortunée du constructeur : d’une part une motorisation électrique, ensuite une approche “coachbuild” (sur-mesure) et enfin, rouler en toute liberté cheveux au vent. Seuls 100 exemplaires du projet Nightingale seront construits. Il s’agit donc d’une édition limitée, donc le prix n’a pas officiellement été communiqué par Rolls-Royce et dont les premiers exemplaires arriveront en 2028.

Le projet Nightingale est parti d’une feuille blanche pour respecter le premier concept demandé par la clientèle, celui d’une approche coachbuild. Les designers ont choisi une face avant statutaire et verticale (même les optiques le sont) avec l’imposante calandre Panthéon et des proportions proches de la Phantom. La ligne de carrosserie s’étend en fluidité vers l’arrière une fois passé le pare-brise incliné, reprenant les codes du Streamline Moderne. D’ailleurs, la partie arrière nous fait grandement penser au monde de la voile, tout comme le design unique des roues.

La Rolls-Royce Nightingale est une stricte biplace à la présentation épurée et presque minimaliste. Bien évidemment, la personnalisation reste un élément clé chez Rolls-Royce, et chacun des 100 clients pourra personnaliser son habitacle comme il le souhaitera, avec le choix des matériaux et finitions.

En revanche, toutes les Rolls-Royce Nightingale possèderont une installation lumineuse sur le tableau de bord, avec un motif lumineux qui renvoie à la représentation structurelle du chant du rossignol. Bien évidemment, les occupants pourront conduire à l’air libre dans une sensation de liberté totale, respectant ainsi le deuxième concept du projet. Toutefois, l’auto possède un toit rétractable, avec une doublure en cachemire.

Enfin, sous le capot, nous avons la motorisation électrique, probablement dérivée de la Spectre. Rolls-Royce reste évasif à ce sujet. S’agira-t-il d’un système électrique avec les mêmes spécifications, ou bien certaines modifications seront-elles apportées ? Nul ne le sait, mais la marque anglaise assure que le niveau sonore sera à la limite de l’inexistence.