Rimac en marche arrière

Encore un record

Non contente d’avoir pulvérisé une vingtaine de records il y a quelques mois, l’hypercar croate Nevera surprend encore et toujours. L’auto vient d’atteindre une vitesse de 275 km/h... en marche arrière ! Ce qui n’était qu’une plaisanterie est devenu un nouveau record pour une électrique. À cette vitesse, les sensations et les repères sont bien différents, et le rétroviseur devient votre plus grand allié. Certes, cela reste moins qu’une BMW M3 (280 km/h) et n’a aucune utilité pratique pour le commun des mortels, mais cela reste une prouesse technique et mécanique impressionnante.