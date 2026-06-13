Du 24 au 26 avril 2026, le Rassemblement Porsche Tolède Groupe Assurances a fait vibrer les routes de Champagne à l’occasion d’une 7ème édition particulièrement réussie. Réunissant de nombreux passionnés de la marque allemande, l’événement a proposé un programme mêlant sensations fortes, découverte du patrimoine champenois et moments de convivialité.

Les participants ont notamment profité de sessions de roulage sur le circuit de Folembray, avant de parcourir les routes de la Montagne de Reims et de la Côte des Bar à travers des itinéraires soigneusement sélectionnés. Entre visites de maisons de champagne, rencontre avec un vigneron indépendant et soirée festive au Domaine de la Forêt d’Orient, le week-end a offert une immersion complète dans l’art de vivre champenois.

Au-delà des voitures, cette édition a surtout été marquée par une ambiance chaleureuse et un véritable esprit de partage entre passionnés. Organisé par Tolède Groupe Assurances, acteur reconnu de l’assurance automobile haut de gamme, le rassemblement confirme une nouvelle fois son statut d’événement incontournable pour les amateurs de Porsche.

Fort de ce succès retentissant, une chose est déjà certaine : l’aventure continuera. Rendez-vous en 2027 pour une nouvelle édition !

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