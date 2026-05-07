Joseph Lauricella aime les voitures depuis toujours. Le créateur de Prestige Autos est un homme qui vit son métier à fond. À un âge - 64 ans - où il pourrait songer à prendre sa retraite paisiblement, prendre la route au volant d’une belle voiture, Joseph n’a clairement pas cette intention. Au contraire, c’est un vrai mordu de son métier.

En 2005, il fonde Prestige Autos avec la ferme intention de devenir une adresse qui compte dans le milieu de la revente de voitures d’occasion. Il s’installe sur les bords de la Nationale 6 dans la petite commune de Chignin, à 10 kilomètres au sud-est de Chambéry et au pied du Massif des Bauges. Lorsqu’il se lance à son compte, Joseph Lauricella mise sur sa longue expérience du secteur pour mettre en place ses propres méthodes, celles qu’il estime les plus adaptées pour offrir le meilleur service aux clients.

Quand il ouvre son garage, l’entrepreneur se lance à l’aveuglette.

Il part de rien excepté une volonté farouche d’aller au bout de ses idées, au bout de son rêve. Enfant, il se passionnait pour les voitures, toutes les voitures. Bien entendu, comme beaucoup de jeunes garçons, les modèles sportifs et de prestige le touchaient particulièrement. Très vite, c’est l’univers automobile entier qui l’attire, un monde pour lequel sa curiosité n’a pas de limite. Aujourd’hui encore, il continue de travailler grâce à cet amour, cette passion qu’il éprouve quand il se trouve face à une voiture dont il connaît, le plus souvent, les moindres détails qu’ils soient esthétiques ou techniques.

En 20 ans, Prestige Autos a su séduire les clients et les curieux. L’entreprise chigneraine n’a jamais eu les yeux plus gros que le ventre. S’il se montre toujours très actif et dynamique, Joseph Lauricella est aussi un homme qui aime que les choses soient carrées, ordonnées et que ça ne parte pas dans tous les sens. Responsable de sa structure, il l’a faite grandir jour après jour sans se lancer dans de folles opérations. Proche du client, il a toujours privilégier le rapport qualité-prix et s’y est tenu sans jamais renier sa philosophie.

L’un des développements passés pour faire grandir Prestige Autos a été de s’associer avec des entreprises de leasing auxquelles le garage achète des lots de voitures de société pour avoir la possibilité de les revendre sur le second marché. En effet, Prestige Autos s’appuie sur un réseau solide qui lui permet de ne proposer que des voitures récentes, de première main. Pour son fondateur, chaque véhicule doit disposer d’une traçabilité irréprochable, être récente et parfaitement entretenue. Par exemple, si le carnet d’entretien n’est pas un jour, il ne prendra pas le risque de mettre en voiture une voiture. Grâce à cette philosophie de travail et cette éthique, le garage parvient à ne présenter que des modèles à faible kilométrage, avec un suivi optimal et surtout vendu à des prix excellents qui font de l’entreprise chigneraine l’un des mieux placés sur ce point dans toute sa région.

A l’heure actuelle, Prestige Autos dispose d’un choix d’environ 40 modèles permanents en stock, prêts à partir. Joseph Lauricella a pris le pari de ne pas se concentrer sur une ou deux marques. Il est ouvert à tous les constructeurs si la voiture qu’il déniche répond à son cahier des charges très strict. En 20 ans, il a prouvé que sa méthode fonctionnait et séduisait les clients. Sa connaissance du produit, son sens du relationnel et son dynamisme séduisent et rassurent. Il s’est fait une devise de ne jamais laisser ses clients sans réponse ni solution en cas de soucis. Il s’y est toujours tenu et n’entend pas, aujourd’hui encore, déroger à cette règle tellement évidente pour lui. À ses yeux, le SAV est tout aussi essentiel que la partie vente. D’ailleurs, les retours clients sont très positifs à son encontre, un signe évident du professionnalisme à toute épreuve de cet homme passionné et courageux.

Avec une certaine émotion, Joseph Lauricella a su transmettre ses belles valeurs à son fils qui a emprunté le même chemin que son père et œuvre dans le milieu de la vente automobile pour une franchise d’intermédiation, Kap Car. Ce dernier propose de l’utilitaire 6 à 9 places de première main, des retours de leasing ainsi que du VO, le plus souvent des modèles allemands de toute marque afin de disposer d’un panel large pour séduire et satisfaire ses clients.

Prestige Autos

2845 RN6, 73800 Chignin

Tel : 06 66 83 88 01

Site : https://www.prestigeautos73.fr/