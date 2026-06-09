Nul ne pourra reprocher à Porsche de tenter et de créer de nouveaux modèles atypiques. Comme la toute première 911 GT3 cabriolet de l’histoire de la marque offrant le plus d’engagement possible, qui prend le nom de 911 GT3 S/C (Sport / Cabriolet, il semblerait). Un modèle inédit que l’on n’imaginait pas devoir posséder ! L’auto n’est pas une série exclusive ni limitée, et est disponible à l’achat à partir de 276,500 euros.

Sur la base d’un châssis de GT3 Touring, notre nouveau modèle est immédiatement identifiable. Même si les ingénieurs ont savamment étudié la chose pour conserver la mythique silhouette de la 911, la face avant est légèrement remaniée pour plus d’agressivité (tout en conservant la lame avant de la GT3 standard) tandis que le détail le plus important reste tout de même la présence d’une capote renforcée en magnésium. Qui dit cabriolet dit renforcement et rigidification, avec les portières, les ailes ou encore le capot en fibre de carbone (comme sur la 911 S/T). Modèle routier d’une pistarde dans l’âme, on retrouve sur la face arrière un spoiler arrière actif de type “Gurney Flap” (une nouvelle fois, comme sur la 911 S/T). Nul double bossage arrière, qui restera donc l’apanage des versions Speedster (qui étaient techniquement très proches des GT3...).

Cette 911 GT3 S/C est une stricte biplace (aucun siège arrière donc) et conserve un intérieur très semblable à celui d’une 911 S/T. En revanche, le nouveau pack optionnel “Street Style” (qui vous coûtera 27,455 euros) vous permet de personnaliser votre intérieur avec notamment des sièges sport mêlant cuir rouge et motif à carreaux rétro. Délimitée par des montants de pare-brise noirs, la capote peut s’ouvrir et se fermer en à peine 12 secondes, tout en roulant jusqu’à 50 km/h. En option, vous pourrez tout de même rajouter un coffre de rangement de 80 litres.

Sous le capot de cette Porsche 911 GT3 S/C, on retrouve le bloc flat-six 4,0 L atmosphérique de la 911 GT3 restylée, développant 510 chevaux pour un couple de 450 Nm (jusqu’à 9000 tours/min). Une boîte manuelle à six rapports transmet la puissance aux roues arrière. Malgré un renforcement en bonne et due forme, Porsche limite le poids à 1572 kg (à peine 38 kg de plus qu’une 911 GT3 coupé). Les performances sont toujours au rendez-vous et identiques à celles de la GT3 coupé, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes.

Fiche technique (Mercedes-Benz GLS 400)