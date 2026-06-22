Créer une entreprise est un défi. La faire durer et l’imposer comme une référence régionale relève d’un véritable accomplissement. Vingt ans après sa création, Pierre Colas peut mesurer le chemin parcouru par ORA7.

Fondée en mars 2006 avec deux investisseurs Adam et Ashley Mackie (actionnaires de YESSS ELECTRIQUE), l’entreprise débute à Sérézin-sur-Rhône dans un local de 1 000 m². Un espace idéal pour lancer une activité spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion récents toutes marques, destinée aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Dès les premières années, le positionnement séduit : sérieux, proximité, écoute et convivialité deviennent la signature de la marque.

Un développement rapide et maîtrisé

Deux ans seulement après son lancement, ORA7 ouvre un second point de vente dans le 7ème arrondissement de Lyon, affirmant sa volonté de se rapprocher d’une clientèle urbaine. En 2012, une nouvelle base voit le jour à Neuville-sur-Saône, élargissant l’offre en marques et en modèles.

En 2014, le centre lyonnais laisse place à une implantation plus ambitieuse à Montélimar, marquant une nouvelle étape dans la structuration du groupe.

Arrivé en mars 2008, Pierre Peyressatre a accompagné en développant le service B2B et cette montée en puissance :

Dans chacun des centres, l’état d’esprit reste intact : professionnalisme, enthousiasme et fierté d’appartenance caractérisent les équipes.

Innovation et diversification

Au fil des années, ORA7 enrichit son offre de services. En 2012, l’entreprise inaugure à Sérézin-du-Rhône une station de lavage automobile haute qualité.

L’ouverture du centre de Montélimar, situé en bordure de la Nationale 7 dans une zone à fort passage, donne une nouvelle dimension à l’entreprise : espace plus vaste, infrastructures modernes, capacité d’exposition accrue.

Des distinctions nationales

Les efforts sont rapidement salués. En 2018, le magazine Auto Plus distingue ORA7 en lui attribuant le prix de Meilleur Distributeur Automobile. L’entreprise se classe alors 587ème distributeur en France et 61ème au niveau régional.

L’année suivante, l’agence de Montélimar reçoit une mention spéciale avec une note de 9,2/10, se positionnant 18ème sur plus de 1 000 points de vente évalués au niveau national et sur le podium régional. Cette même année, ORA7 franchit la barre des 30 000 véhicules vendus depuis sa création.

Les distinctions s’enchaînent puisque les garages sont à nouveau présents dans ce classement à plusieurs reprises sur la décennie suivante et une nouvelle fois primé en cette année 2026.

Une organisation tournée vers le client

La force du groupe repose sur son expertise métier, mais aussi sur la qualité de son accompagnement. Chez ORA7, l’expérience client est centrale.

À l’arrivée dans l’un des centres, les visiteurs expriment leurs besoins auprès d’un conseiller attitré ou via une tablette dédiée. Ils sont ensuite orientés vers le ou les modèles correspondant précisément à leurs attentes, garantissant un accompagnement personnalisé, transparent et efficace.

Au fil du temps, l’entreprise s’est structurée autour de pôles spécialisés :

• administratif (professionnels et particuliers),

• gestion du leasing,

• développement numérique et solutions web.

Les équipes sont formées en continu afin d’apporter des réponses adaptées aux évolutions du marché.

Modernisation et records

ORA7 ne cesse d’investir dans son outil de travail. En 2020, l’agence historique de Sérézin-du-Rhône est entièrement rénovée avec un showroom modernisé intégrant davantage de solutions digitales. En 2021, c’est au tour du centre de Montélimar de bénéficier d’un profond réaménagement.

Ces transformations accompagnent une année 2021 record, avec plus de 5 000 véhicules livrés.

Contact

Lyon-Sérézin

CD12 - Lieu dit Les Tuilières, 69360 Sérézin-du-Rhône

04 37 65 07 07

Montélimar

ZI du Meyrol - Rue Louis Raymond, 26200 Montélimar

04 75 46 61 40

Neuville-sur-Saône

53 Avenue Carnot, BAT C1, 69250 Neuville-sur-Saône

04 78 98 07 07

https://www.ora7.fr/