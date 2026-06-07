Un deuxième petit coup de neuf a eu lieu pour la reine des SUV de Mercedes, après celui de 2023. En effet, le GLS de troisième génération refait peau neuve pour évoluer légèrement, et coller davantage aux nouveaux codes esthétiques et technologiques de la marque à l’étoile. Quand bien même ce titan luxueux de 7 places se fait rare sur nos routes (à peine moins de 15 immatriculations l’année dernière en France), il n’en reste pas moins une beauté atypique. Attention néanmoins au malus écologique et au nouveau malus au poids qui viendront gonfler son prix (pas sûr que la déduction fiscale pour les familles nombreuses puisse compenser cela). Avec un lancement prévu au second semestre 2026, son prix n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait en toute logique dépasser les 120,000 euros du GLS actuel.

Véritable colosse routier, le gabarit du GLS reste inchangé, avec près de 1,96 mètres de large, 5,12 mètres de long et 1,84 mètres de haut. Vous l’aurez compris, peu adapté à la ville. Le nouveau GLS intègre de façon harmonieuse les atouts d’un SUV tout en conservant l’élégance de la marque à l’étoile, avec notamment une nouvelle calandre à motif étoilé au-dessus de laquelle l’étoile verticale fait son grand retour. Motif étoilé que l’on retrouve également dans les feux arrière. D’ailleurs, tout le système d’optiques a été retravaillé avec des projecteurs et feux arrière de type LED redessinés.

Dans l’habitacle, l’espace est au service des passagers arrière, qui disposent d’encore plus de liberté et de gadgets (écran optionnel, banquette électrique, toit vitré ouvrant panoramique de série...). Bien entendu, l’intérieur est entièrement personnalisable grâce au département Manufaktur. La planche de bord impressionne en ce qu’elle est très proche de celle d’une Classe S avec une surface d’écran très conséquente (Superscreen MBUX de série) : la haute-technologie s’invite à vos côtés pour vous faciliter le voyage grâce au nouveau système d’exploitation MB.OS. Lorsque l’on adopte une configuration 5 places, le GLS offre 890 litres de volume de chargement : copieux.

Sous le capot, le nouveau GLS propose des blocs 6 cylindres essence ou diesel, avec micro-hybridation 48V (toutes les motorisations ont été ajustés en prévision de la future norme Euro7). En attendant le V8 qui arrive de façon certaine, la version la plus puissance est le GLS 450 et son bloc essence développant 381 chevaux et 560 Nm de couple. Petite nouveauté technique : un amortissement piloté Airmatic qui adapte ses réglages grâce aux données récoltées par les autres véhicules Mercedes. La technologie, qu’on vous dit !

Fiche technique (Mercedes-Benz GLS 400)