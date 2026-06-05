La Mercedes-Benz GLS opère un restylage de mi-carrière pour son édition 2026, avec plus de 25% de nouveaux composants, plusieurs améliorations ici et là et surtout une autonomie monstrueuse de 925 km. Ce faisant, la marque à l’étoile nous prouve encore une fois qu’elle peut toujours faire mieux. D’autant plus que la marge de progression en électrique est encore immense. Mercedes-Benz ne donne pas beaucoup d’informations sur les performances ou le prix du véhicule, qui seront communiqués ultérieurement.

En premier lieu, la nouvelle EQS évolue en adoptant une architecture 800V (contre 400V auparavant). Beaucoup lui reprochaient un design trop futuriste pour son temps, d’où un petit remaniement stylistique (mais est-il suffisant ?). Quand bien même les proportions et son profil arqué restent inchangés, la face avant de l’EQS évolue en douceur avec une nouvelle calandre et des phares de nouvelle génération. Aussi, avec un CX de 0,2 l’aérodynamisme reste de mise.

Dans l’habitacle, la nouvelle EQS fait perdurer l’immense Hyperscreen MBUX de 55 pouces (alors même qu’une bonne partie des clients ne semblaient pas convaincus). Ce dernier a évidemment été amélioré et intègre des fonctions avancées grâce à l’intelligence artificielle. Nous avons également pour la première fois sur un modèle de série l’introduction du volant “steer-by-wire», une technologie qui supprime la liaison mécanique entre le volant et les roues. Rassurez-vous, il s’agit d’une option et vous n’allez pas être obligé d’utiliser ce volant atypique façon Yoke (qui facilite pourtant les manœuvres). Mis à part ces quelques évolutions technologiques, la Mercedes-Benz EQS demeure un havre de confort difficilement égalé : nouveaux écrans pour les passagers arrière, multiples personnalisations et matériaux de qualité.

Sous le capot, l’EQS dispose de nouveaux moteurs électriques conçus en interne et propose plusieurs options : propulsion ou transmission intégrale 4MATIC (double moteur, donc). Avec sa nouvelle architecture 800 V, la capacité de recharge passe de 200 kW à 350 kW en recharge rapide (charge à vous de trouver la borne de recharge). Aussi, la batterie est améliorée : 122 kWh au lieu de 118 kWh. Ainsi équipée, cette nouvelle EQS propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 925 km (cycle WLTP) dans sa version EQS 450+.

Fiche technique (Mercedes-Benz EQS 2026)