Le modèle le plus traditionnel de la famille Mercedes-Benz décide de faire peau neuve et par la même occasion de passer à l’électrique ! D’ailleurs, c’est avec cette version inédite et électrique que la gamme Classe C débute puisque les versions thermiques électrifiées verront le jour un peu plus tard. Avec 760 km d’autonomie et un look ravageur, la nouvelle Classe C saura vous séduire. En revanche, Mercedes-Benz n’a pas encore communiqué les prix officiels à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Côté design, Mercedes-Benz a fait le choix assumé de bien distinguer la Classe C thermique (qui arriveront plus tard) de la version électrique EQC. Cette dernière repose sur une architecture 800V et possède une silhouette beaucoup plus arrondie et aérodynamique, avec une sublime calandre à étoile centrale et ornée de points lumineux, rappelant les anciens radiateurs d’antan. La face arrière est lisse, avec une lunette arrière inclinée et un immense bandeau lumineux intégrant les nouveaux phares ronds encerclant une étoile. Aussi, pour la première fois de son histoire, la nouvelle Classe C possède désormais une troisième vitre latérale. Pourquoi pas, après tout ?

Dans l’habitacle, la nouvelle génération EQC gagne près de 10 centimètres d’empattement, ce qui se traduit par une habitabilité améliorée et plus d’espace à l’arrière (par rapport à la version thermique). Le toit en verre étoilé pouvant devenir opaque renforce cette sensation d’espace et de liberté. Côté polyvalence, elle vous propose 470 litres de coffre (avec 100 L supplémentaires dans un coffre avant). La Mercedes-Benz EQC revendique jusqu’à 760 km d’autonomie (cycle WLTP).

En matière d’équipements technologiques, nous sommes chez Mercedes-Benz : tout est incroyablement premium, avec les dernières versions de MB.OS boostées à l’IA et des aides à la conduite de niveau 3. L’auto reprend même l’Hyperscreen MBUX de 39 pouces sur toute la planche de bord pour ceux qui le souhaitent.

Sous le capot de la Mercedes EQC, on retrouve deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 490 chevaux et un couple de 800 Nm. Les suspensions pneumatiques intégrées de série possèdent un réglage prédictif géré par l’IA. Aussi, pour davantage de maniabilité, elle propose en option des roues arrière directrices.

Fiche technique (Mercedes-Benz Classe EQC)