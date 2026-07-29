La division AMG l’annonçait, et le voilà enfin : le véhicule 100% électrique qui prend le nom de “‘Mercedes-AMG GT 4 portes coupé”. Développé entièrement par Mercedes-AMG, elle développe un son artificiel semblable à un orage de V8 (paraît-il, je demande à vérifier). Il s’agit également du premier modèle à inaugurer la technologie du moteur électrique à flux axial (et non radial, comme souvent). En d’autres mots, ce nouveau modèle ne fait pas les choses à moitié et fait de son mieux pour procurer une expérience de conduite au plus proche d’un AMG thermique. Son prix de départ est fixé à 168,950 euros.

L’auto utilise la nouvelle plateforme AMG.EA développé par la marque à l’étoile (compatible avec une architecture 400V). Les proportions sont un peu supérieures à celles de la version thermique. Sa silhouette fastback est taillée par le vent. La face avant est marquée par un long capo se terminant sur une grosse calandre à barres verticales intégrant une étoile en son centre. La partie arrière est entièrement novatrice, avec ses six feux ronds au graphisme étoilé, intégrés dans une sorte de poupe noire. L’auto intègre de nombreux éléments d’aérodynamique active (aileron et diffuseur, par exemple).

L’habitacle de la Mercedes-AMG GT 4 portes coupé avait déjà été dévoilée en amont, avec son instrumentation numérique pléthorique. C’est simple : il y a des écrans sur toute la planche de bord, elle-même délimitée par deux grosses aérations circulaires. La colonne centrale est massive, avec trois molettes et de nombreux espaces de rangement ou de recharge par induction. L’espace arrière est conséquent, et le toit vitré altère transparence et opacité. La Mercedes-AMG GT 4 portes coupé reçoit une batterie de 106 kWh (une technologie testée et éprouvée par le concept Mercedes-AMG GT XX) et annonce une autonomie de 696 km. La puissance de charge maximale est fixée à 600 kW et les temps de charge sont impressionnants. Pour couronner le tout, Mercedes-AMG a développé une sonorité similaire à celle d’une AMG GT R thermique, avec un son de V8 artificiel. La curiosité est de rigueur !

Coté mécanique, la Mercedes AMG GT 4 portes coupé est le premier véhicule de série à utiliser un moteur électrique à flux axial, moins lourds et encombrants et permettant une puissance continue ainsi qu’un couple supérieur. L’auto en possède trois (deux sur l’essieu avant). Dans sa version la plus puissance (GT 63 Coupé), l’auto développe 1169 chevaux pour un couple de 2000 Nm. Mercedes bascule dans le monde de l’artificiel avec une boîte de vitesse simulée (avec changement de rapports et interruption du couple) et un torque vectoring actif, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et rouler jusqu’à la vitesse impressionnante de 300 km/h. On oublierait presque ses 2400 kg !

Fiche technique (Mercedes AMG GT 63 4 portes coupé)