Si vous êtes amateur de belles choses et à la recherche d’un véhicule exclusif et original, ne cherchez pas plus loin. Cette Mercedes-AMG G63 4x4² (à prononcer “au carré” ou “Squared” à l’anglaise) est faite pour vous. Conçu comme le porte-étendard de l’off-road de luxe, ce modèle rare allie robustesse, confort et performance.

Nous vous présentons ici la forme ultime de la mythique Classe G. Imaginée comme la symbiose parfaite entre le luxe confortable de Mercedes-Benz et des capacités tout-terrain exceptionnelles, la Classe G63 4x4² coche absolument toutes les cases. Son gabarit hors norme (près de 2 mètres 30 de hauteur tout de même) est la première chose qui saute aux yeux. Nous sommes face à un monstre à la couleur Argent Iridium métallisée, une robe qui met en avant les élargisseurs d’ailes en carbone et contraste avec sa galerie de toit noire. Utilisable en ville comme à la campagne, sur l’asphalte comme sur les chemins de l’arrière-pays, ce véhicule répond à une polyvalence à toute épreuve.

Qui plus est, posséder cette Classe G63 4x4² revient à posséder une partie de l’histoire de la marque étoilée : un modèle exclusif construit en série limitée pendant deux années seulement, “dernière de son genre» du propre aveu de Mercedes-Benz. D’une part, vous prenez possession d’une Classe G, dont l’illustre carrière de plus de 40 ans parle d’elle-même. D’autre part, vous deviendrez gardien d’une rareté badgée AMG, équipée d’une motorisation qui saura ravir tous les collectionneurs éclairés. Aussi, le modèle d’occasion est certifié auprès de Mercedes-Benz, offrant ainsi avec le label Certified la garantie d’avoir la même sécurité et le même confort qu’une Mercedes-Benz neuve.

Héritière de la monstrueuse Mercedes-AMG G63 6x6 (dont le gabarit n’est pas vraiment adapté aux pays européens, avouons-le), la Classe G63 4x4² adopte une démesure somme toute raisonnable. Reconnaissable à sa position surélevée et l’utilisation d’essieux portiques (“Portal axle”) permettant un positionnement de l’essieu en hauteur, les capacités du véhicule ne sont plus à démontrer. Avec ses roues gigantesques de 22 pouces et sa garde au sol améliorée (351 mm) par rapport à une Classe G “standard”, elle peut rouler dans des terrains inondés jusqu’à 91 centimètres de profondeur ou encore grimper les côtes à 45 degrés : elle sait tout faire. Avec sa motricité et traction exceptionnelles, ce véhicule pourrait bien vous surprendre dans son utilisation tout-terrain, mais également au quotidien.

Par ailleurs, nous sommes face à une espèce en voie de disparition : sous son capot se trouve un sublime moteur essence V8 bi-turbo 4,0 L développant 585 chevaux pour un couple de 850 Nm. Une motorisation noble et puissante qui se fait rare à l’époque du downsizing et de l’électrification généralisée, capable de performances digne de ce nom. La boîte automatique à 9 rapports entraîne les 4 roues via la transmission intégrale 4Matic. La Classe G63 4x4² peut abattre le 0 à 100 km/h en à peine 5 secondes, malgré un poids frôlant les 2,7 tonnes. Pour que ces chiffres soient plus parlants, sachez qu’une Alpine A110 version 2017 atteint les 100 km/h en 4,5 secondes pour un poids d’environ 1,1 tonne. De quoi remettre les idées en place. Cette Classe G n’est pas là pour faire de la figuration en matière de puissance pure.

Enfin, vous êtes face à un véritable produit de luxe, avec un habitacle dérivé de la luxueuse Mercedes-AMG Classe G63. On retrouve ici un intérieur équipé du Pack Sport Black AMG aux nombreux inserts décoratifs, réalisé par le département de personnalisation G Manufaktur (chaque modèle est unique). L’éclairage d’ambiance vous accueille dans un cocon de cuir Nappa noir aux finitions soignées. Les nombreux équipements et options (allant du pare-brise thermique aux sièges chauffants en passant par le toit ouvrant électrique), couplés aux nombreuses aides à la conduite (reconnaissance des panneaux de signalisation, par exemple), ne feront que renforcer et améliorer votre expérience de conduite.

Son look extérieur caractéristique de la famille AMG est imposant : jantes forgées au design étoilé, becquet de toit, doubles échappements latéraux, calandre AMG de type Panamericana spécifique au modèle ou encore une roue de secours pleine située à l’arrière. Autant de détails qui font de cette Mercedes-AMG G63 4x4² un véritable collector doublé d’un baroudeur hors-pair.