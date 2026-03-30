À la fin des années 80, le cinéma racontait l’histoire de « trois hommes et un couffin ». Aujourd’hui, à Roquebrune-sur-Argens, c’est une autre histoire qui s’écrit : celle de « trois hommes et d’un garage », animés par une même obsession l’automobile de prestige, dans ce qu’elle a de plus exigeant.

Luxe Passion Moteur, plus connue sous le nom de LPM, est née de la rencontre d’Éric, Jérémie et Guillaume. Trois parcours différents, trois générations, mais une vision commune : proposer bien plus qu’une simple transaction. Leur ambition ? Redonner du sens à l’achat et à la vente de voitures haut de gamme, en plaçant la confiance, l’exigence et l’humain au cœur de chaque projet.

Tout commence au fil de rencontres professionnelles. Les discussions s’enchaînent, les idées se croisent, et très vite une évidence s’impose : ils partagent la même rigueur, la même exigence, et surtout la même philosophie du travail. LPM était déjà en gestation, sans qu’ils ne le sachent encore.

Éric est le pilier du trio. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans l’automobile, il en maîtrise parfaitement les rouages, les contraintes administratives et les solutions de financement. Sa vision globale et son sang-froid apportent une stabilité précieuse dans un univers où la rigueur fait toute la différence.

Jérémie, lui, a d’abord évolué dans un autre milieu avant de revenir à sa passion de toujours : l’automobile. Un choix guidé par l’envie de travailler avec le cœur. Expert technique et mécanique, il incarne l’exigence terrain, celle qui rassure les amateurs les plus avertis et les clients les plus pointilleux.

Guillaume complète naturellement le trio. Présent dans le milieu automobile depuis plusieurs années, il se distingue par sa capacité d’analyse et son sens aigu du détail. Visionnaire et stratège, il place l’écoute client au centre de tout, convaincu qu’un achat réussi commence toujours par une compréhension parfaite des attentes.

De cette complémentarité naît une amitié solide, puis une idée ambitieuse : monter un projet commun, sincère et différent. À trois, ils se sentent plus forts. En novembre 2024, LPM — Luxe Passion Moteur — voit officiellement le jour.

Au sein de LPM, chacun trouve naturellement sa place. La fougue et la modernité de Jérémy et Guillaume se conjuguent à l’expérience et à la sagesse d’Éric. Une alchimie rare, presque évidente. Ensemble, ils construisent une structure où chaque décision est mûrement réfléchie et où chaque détail compte.

Installé à Roquebrune-sur-Argens, le garage LPM ne ressemble à aucun autre. Loin des standards impersonnels, le lieu incarne une vision du luxe décomplexée, authentique, centrée sur l’excellence mécanique. Chaque véhicule proposé est sélectionné avec une attention extrême et répond à un cahier des charges strict : traçabilité irréprochable, historique limpide, cohérence mécanique et esthétique. Ici, rien n’est laissé au hasard.

Pour certains modèles, LPM va plus loin que ce qui se pratique habituellement sur le marché. Contrôles mécaniques approfondis, analyses poussées des éléments sensibles, vérifications rarement effectuées dans un cadre de vente classique : le trio applique les standards qu’ils exigeraient pour eux-mêmes. Cette rigueur, parfois invisible pour le profane, fait toute la différence pour les connaisseurs.

Chez LPM, chaque voiture est pensée comme une pièce unique. Personnalisation, préparation spécifique, accompagnement administratif complet, solutions de financement adaptées : le client est pris en charge de A à Z. L’objectif est simple : offrir une expérience fluide, rassurante et mémorable, du premier échange jusqu’à la remise des clés.

LPM s’est également imposé comme un lieu de consignation-vente de référence. Les clients confient leurs véhicules au garage comme un gage de confiance. Chaque modèle est valorisé, présenté et commercialisé avec le même niveau d’exigence que s’il appartenait au trio.

En une année d’activité, plus de 100 véhicules ont été vendus, avec des retours clients unanimement positifs. L’équipe s’est renforcée avec trois commerciaux supplémentaires, tous experts du segment.

Plus qu’une entreprise, LPM est une aventure humaine. Une histoire de passion, de précision et de confiance. Ici, chaque voiture est traitée comme si elle devait rester au garage, chaque client comme s’il devait revenir.