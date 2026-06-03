Le constructeur anglais Lola Cars n’a pas été très actif ces dernières années, jusqu’à sa faillite en 2012. Mais cela ne l’a pas empêché de renaître de ses cendres grâce à la volonté d’un entrepreneur, et de remettre au goût du jour son modèle mythique. La T70 des années 60 revient parmi nous avec un objectif clair : rester fidèle à l’ADN de la T70, l’améliorer avec toutes les nouvelles technologies, tout en respectant une philosophie vertueuse et durable. Voilà donc les Lola T70s (pistarde) et T70S GT (homologuée route), premières “classiques durables” au monde. Chaque version ne sera produite qu’en 16 exemplaires dans les ateliers de Silverstone, pour un prix encore inconnu.

D’un point de vue esthétique, ces nouvelles Lola sont en tous points identiques à la légende victorieuse en Can-Am dont elles sont inspirées (notamment la version Mk3B). Les équipes de Lola Cars se sont inspirés des archives d’époque pour reproduire cette silhouette magnifique, en utilisant les techniques les plus modernes à leur disposition. Lola utilise un mélange de fibres végétales et de basalte (LNCS – Lola Natural Composite System) afin de remplacer les fibres de verre traditionnelles issues de la pétrochimie, pour limiter l’impact environnemental lors de la fabrication du véhicule (jusqu’à -54% de CO2). Visuellement, si le style est évidemment rétro il dégage néanmoins une solidité et modernité certaines. L’auto utilise un châssis monocoque en aluminium.

Dans l’habitacle de la version routière (LOLA T70S GT), le confort est nettement moins spartiate que dans la version dédiée au circuit, avec un habitacle plus confortable. En effet, à titre d’exemple les passagers pourront profiter de la climatisation, un luxe sur lequel les amateurs de circuit devront faire l’impasse. Aussi, la version piste est fidèle aux spécifications d’époque et éligible aux compétitions historiques.

Sous le capot de la version homologuée route (LOLA T70S GT), on trouve un V8 6,2 L d’origine Chevrolet développant 500 chevaux pour un couple de 617 Nm, associé à une boîte manuelle Hewland à six rapports. En ce sens, Lola conserve son moteur atmosphérique garant d’un héritage, malgré sa volonté de créer “le premier véhicule classique durable”. De plus, avec un poids à sec de 890 kg, nul doute que les performances sont au rendez-vous.

Fiche technique (LOLA T70S GT)