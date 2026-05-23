Un VLS par Maybach

La domination de Mercedes ne se limite pas à la Classe S sur le segment des berlines, mais probablement aussi au transport de personnes. Pourtant, les minivans de la marque à l’étoile sont presque aussi présents à Paris que la luxueuse berline. À tel point que Mercedes envisage un VLS Mercedes-Maybach, une première dans l’histoire de la marque du Classe V, qui propulsera le transport de personnes vers les firmaments du luxe. Le marché chinois semble privilégié, mais il y a fort à parier que toutes les grandes capitales resteront un cœur de cible.

Nouveau GLS

Le renouveau de mi-carrière de la Mercedes-Benz GLS vient d’être lancé, avec un léger restylage côté design (nouvelle calandre plus grande et expressive, nouveau bouclier avant et signature lumineuse...) et des nouveautés côté motorisations. En effet, avec une hybridation et la transmission intégrale généralisées, le GLS propose essence et continue le diesel. La version la plus puissante est équipée d’un V8 4,0 L qui développe 537 chevaux et 750 Nm de couple. In fine, le confort est en nette augmentation grâce aux nouveaux systèmes MB.OS et MBUX Superscreen.