Nouveau V8 AMG

Les clients ont fini par avoir raison de l’étoile. Mercedes-Benz et sa division AMG ont annoncé officiellement l’arrivée d’un nouveau bloc V8, après une forte demande et malgré une tendance vers le downsizing qui se confirmait. Néanmoins, Mercedes précise que ce nouveau moteur à 8 cylindres sera réservé aux modèles les plus exclusifs dans sa gamme (donc probablement pas les Classe C et l’iconique C63 AMG devra se contenter d’un six cylindres), en commençant notamment avec des SUV. Les berlines et autres carrosseries devront patienter encore un peu.

La cadence ralentit

La marque allemande à l’étoile connaît une période de turbulences relative. En effet, malgré des objectifs atteints et une santé financière à toute épreuve, Mercedes vend moins qu’avant. Sans pour autant être dans le rouge (bénéfice à 1,4 milliards et une stabilité sur le marché européen), le marché chinois plombe Mercedes. La marque n’a pas de stratégie dédiée à l’Empire du Milieu (comme Audi avec AUDI par exemple), et connaît une chute conséquente de ses ventes de voitures, contrebalancée par les performances américaines.