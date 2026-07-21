Nouveau Classe G Mansory

Le paysage automobile mondial s’enrichit d’une nouvelle variation du Classe G signée Mansory, particulièrement visuelle et extravagante et particulièrement puissante : 720 chevaux pour un couple de 1000 Nm. Aussi puissant que flamboyant. Le cube allemand se voit bardé d’appendices aérodynamiques et prises d’air à foison. Mais c’est bien sa couleur mat et dorée façon sable du désert qui vous attirera. Ce genre de véhicule n’est pas là pour faire dans la discrétion ni dans la sobriété : vous allez être visible. Très visible.

Une nouvelle Mythos approche

Le constructeur allemand va prochainement lancer son deuxième modèle badgé Mythos, une gamme destinée avant tout au circuit (mais homologuée pour la route) qui se veut ultra-limitée et ultra-luxe. Basé sur le modèle existant Mercedes-AMG CLE 63, la future Mythos incarnera l’extrême, avec une calandre dite “Panamericana”, un châssis renforcé et quelques appendices nouveaux (comme le gros aileron aperçu en phase de tests). Le V8 4,0 L hybride développera au minimum 650 chevaux. Le camouflage sera bientôt levé !