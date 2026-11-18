Le VLE à partir de 80,000 euros

Après plusieurs mois d’attente, le van électrique de la marque à l’étoile est disponible à la commande en France à un prix qui démarre à partir de 82,344 euros (pour le VLE 300 et ses 276 chevaux affichant une autonomie de 678 km). Ce positionnement ancre Mercedes-Benz dans une galaxie premium, bien au-delà du simple utilitaire ou encore du transport de personne. Nous en voulons pour preuve les 4 lignes de finitions et l’immense palette d’options qui permet de faire grimper la facture de façon significative.

Coup dur dans l’industrie allemande

Le secteur automobile est un mastodonte industriel tenu d’une main de fer par les marques, qui nécessite un dialogue social permanent. Mercedes-Benz entend bien faire baisser ses coûts de production dans son propre pays pour rester compétitif, sinon elle se verrait dans l’obligation de fermer deux usines allemandes (sans préciser lesquelles). Un conflit social est donc en cours chez Mercedes, avec une issue incertaine, mais des dangers bien réels et notamment la compétition chinoise et une fuite de la production à l’étranger. Un débat épineux auquel tous les constructeurs automobiles font face actuellement.