La voiture de fonction d’Antonelli

Le pilote de formule 1 italien Kimi Antonelli n’a plus rien à prouver en matière de conduite. C’est probablement la raison qui a poussé son écurie Mercedes à lui confier les clés d’un bolide particulier en guise de voiture de fonction. Limitée à 200 unités dans le monde, la Mercedes-AMG GT 63 PRO “Motorsport Collectors Edition” est une édition spéciale de 612 chevaux que l’on reconnaît à sa livrée noire bardée de petites étoiles peintes à la main et aux accents bleus. Malgré ses 19 ans, il est probable qu’Antonelli en fasse très bon usage !

Clap de fin : C63 AMG à 4 cylindres

Longtemps chahuté, ce modèle a fait couler beaucoup d’encre chez les puristes. En effet, on lui reprochait l’utilisation du 4 cylindres électrifié pour un modèle aussi iconique et puissant que la C63 badgée AMG. Selon le PDG de la marque à l’étoile, le futur bloc moteur sera 100% thermique et utilisera probablement un six cylindres avec turbo. Finie l’hybridation et sa complexité, ce qui devrait réduire le poids total mais aussi inévitablement la puissance. Un rétropédalage qui a mis du temps à se concrétiser, mais qui devrait redonner le sourire à de nombreux fans qui boudaient le modèle exclusivement du fait de sa motorisation hybride.