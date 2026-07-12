Vision BMW Alpina

Nous le savons, l’entité Alpina fait désormais partie intégrante de BMW. Le concept Vision BMW Alpina sert feu de départ pour une nouvelle ère pour Alpina, tout en conservant son ADN historique (et notamment le fameux nez de requin si caractéristique, réinterprété aux côtés du double haricot de BMW). Nous sommes face à une luxueuse berline, animée par un V8 tonitruant. Néanmoins, une version électrique est bien évidemment prévue. Ce concept servira indéniablement d’inspiration pour les futures Alpina.

Une M2 à transmission intégrale

Une nouvelle variante de la très appréciée M2 arrive à la fin de l’été 2026. Il s’agit d’une version particulièrement attendue : la BMW M2 xDrive, qui offre une réactivité et un contrôle inégalés. En d’autres termes, la transmission intégrale fait son apparition aux côtés du 6 cylindres en ligne, permettant de répartir le couple entre les essieux avant et arrière selon les conditions de conduite et la situation. Aussi, les performances sont améliorées puisque la M2 ne nécessite désormais que 3,7 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h.