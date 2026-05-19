BMW M3 Touring 24H

Ce qui n’était qu’une banale plaisanterie de 1er avril sur internet est devenu réalité, preuve de la puissance des réseaux sociaux (et des marges de manœuvre chez les constructeurs...). En effet, pour donner suite à l’engouement majeur suscité par la publication d’images de synthèse d’une potentielle M3 Touring GT3, BMW a décidé de surfer sur la vague et de développer le véhicule ! Reposant sur une M4 GT3 Evo, la BMW M3 Touring 24H est un modèle unique avec une livrée intégrant certains commentaires des réseaux sociaux, avec un aileron gigantesque, qui va se frotter aux 24 Heures du Nûrburgring dans la catégorie SPX.

BMW, cavalier seul sur l’électrique ?

Alors que tous les constructeurs au monde ou presque sont en train de revoir leur stratégie sur l’électrique, il semblerait que BMW soit particulièrement confiant au point de presque faire cavalier seul. La différence est que BMW n’a jamais visé le tout-électrique et a toujours envisagé les moteurs thermiques dans sa stratégie, ce qui lui permet notamment de viser un 50/50 d’ici 2030. Il s’agit d’un simple objectif à atteindre, pas d’une panacée pour BMW, qui peut se vanter d’avoir de très belles prévisions avec l’arrivée des modèles Neue Klasse. Peut-être arriveront-ils réellement à vendre 50% de thermiques et 50% d’électriques d’ici là.