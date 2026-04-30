BMW M2 Performance Track Kit

Les constructeurs n’aiment pas le vide, et sont toujours prêts à le combler en attendant de nouveaux modèles. Une explication suffisante et censée pour justifier l’arrivée du M Performance Track Kit sur le coupé sportif M2, le rapprochant de plus en plus de la M2 Racing. Les modifications sont surtout esthétiques (notamment un nouvel aileron arrière réglable repris des M4 et M3 de compétition ou encore un nouveau splitter avant) mais également techniques (suspensions etc..). Le prix allemand du kit est environ de 25,000 euros. En attendant la M2 xDrive, BMW ne chôme pas !

La boîte manuelle menacée

La tendance mondiale le confirme : la boîte manuelle a tendance à disparaître au profit de la boîte automatique. Pourtant, elle reste particulièrement appréciée chez les sportives et notamment chez BMW. Toutefois, la part du marché est relativement faible et ne justifie pas nécessairement les investissements selon le responsable du département M de BMW, Frank Van Meel. Certes, les boîtes manuelles ne sont pas à risque dans l’immédiat puisque BMW envisage de les maintenir, mais il faut être conscient qu’elles sont clairement menacées par les avancées techniques et une baisse de la demande.