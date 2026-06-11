La dernière Z4

Prévue de longue date, la fin de carrière pour la BMW Z4 est enfin arrivée. Le constructeur bavarois remet la clé sous la porte pour la nomenclature Z, après le renouveau de la Z4 en partenariat avec Toyota en 2019. Avec le dernier modèle sorti d’usine et l’arrêt de la ligne de production, la Z4 est officiellement morte, ce qui ne laisse que la Série 4 disponible comme modèle cabriolet au sein de la gamme allemande. Le contexte actuel est-il favorable à une renaissance de la Z4 a fortiori avec le développement d’une nouvelle Supra par Toyota, ou est-elle vouée à disparaître définitivement ?

Nouvelle ère de nouveautés

La marque munichoise vient de rentrer dans une nouvelle ère avec le lancement de sa plateforme Neue Klasse, et notamment depuis l’arrivée de son iX3. Cette dernière marque le début d’une nouvelle ère de nouveautés, avec 40 nouveaux modèles prévus d’ici 2027. Parmi eux de nombreux modèles à fort volume, mais aussi peut-être des modèles phares qui ambitionneront de redéfinir BMW. D’ailleurs, il se murmure que des modèles tout-terrain seraient en préparation (façon 911 Dakar) et potentiellement l’héritière tant attendue de la mythique BMW M1.