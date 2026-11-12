Déjà 1 million de M

Créé en 1972 afin de créer les modèles les plus performants de BMW, le département M fêtait ses 50 ans d’existence il y a peu. Et c’est en 2026 que le millionième véhicule badgé M a été produit : une sublime M3 thermique avec une couleur orange issue de BMW Individual (appelée “Feuerorange III” pour les curieux). Cet évènement marque une étape importante pour l’avenir du département alors même que se prépare la M3 électrique, la première BMW badgée M issue de la Neue Klasse et 100% électrique.

BMW honore le Nürburgring

Le mythique circuit allemand du Nûrburgring fête ses cent ans. La marque munichoise en profite pour honorer l’Enfer Vert de la meilleure des façons, avec six voitures M spéciales “100 Jahre Nürburgring” destinées à l’Europe, allant de la M2 à la M5 Touring en passant par la M4 Coupé. Les volumes de production pour chaque modèle n’ont pas encore été précisé, mais toutes bénéficieront de graphismes spécifiques avec des accents verts et des bandes traversantes, ainsi qu’un intérieur sobre aux surpiqûres contrastantes.