Nuvolari Cabriolet ?

À peine la très exclusive Nuvolari de la marque aux anneaux présentée, qu’il se murmure qu’une version cabriolet serait déjà dans les tiroirs. De toute évidence, l’Audi Nuvolari a eu son petit effet auprès des clients et des fans. Le véhicule limité à 499 exemplaires plaît, et il y aura inévitablement des malheureux dans cette histoire. Audi envisagerait de limiter cet effet en préparant d’ores et déjà une version cabriolet. Néanmoins, l’information n’a pas été confirmée officiellement par Audi, il s’agit davantage d’une extrapolation des dires du PDG Gernot Döllner.

Audi RS Q8 : battu par Xiaomi

Les constructeurs chinois semblent de plus en plus enjoués à l’idée de faire leurs preuves sur le mythique circuit du Nürburgring, là où se mesure la valeur d’une voiture et notamment ses capacités. Xiaomi vient de détrôner Audi sur le segment des SUV de série, en battant le record du RS Q8 avec sa YU7 GT de 990 chevaux (dans une configuration avec un “track package” optionnel). Avec un temps de 7 minutes 34 secondes, le pilote d’essai chinois de Xiaomi a pris 1,7 secondes au record du RS Q8. Les hostilités sont lancées entre la Chine et l’Europe sur le terrain des performances sur l’Enfer Vert !