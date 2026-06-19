La RS5 Hybride à Miami

Le constructeur aux anneaux lie son destin à celui de la Formule 1 de façon plus évidente. Le Grand Prix de F1 de Miami a été l’occasion pour Audi non seulement de renforcer sa présence sur le marché américain, mais aussi et surtout de présenter en avant-première sa future RS5 hybride, qui a servi de véhicule pour des baptêmes d’invités de marque aux côtés de pilotes professionnels. La future RS5 possède une motorisation hybride haute-performance développant jusqu’à 639 chevaux !

Commandes ouvertes pour le Q4 e-Tron

Le modèle électrique le plus vendu de la marque d’Ingolstadt a officiellement ouvert son carnet de commandes. Cette évolution de mi-carrière pour le SUV électrique évolue quelque peu avec un design plus tranchant et aérodynamique (version Sportback disponible cela dit au passage). Le Q4 e-Tron peut désormais atteindre jusqu’à 590 km d’autonomie (selon la version). En résumé, tout est amélioré : recharge, capacité de remorquage et même la puissance allant jusqu’à 340 chevaux.