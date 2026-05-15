La future A2 électrique

La future A2 électrique de chez Audi va constituer une véritable nouveauté au sein de la gamme aux anneaux. En premier lieu, il s’agira des débuts d’Audi vers une mobilité électrique “entrée de gamme” tout en inaugurant les prémices d’une future famille de compactes électriques, alors que n’existaient jusqu’à présent que des grosses sportives. La future A2 e-Tron utilisera la plateforme MEB (ou MEB+ ?), permettant de réduire les coûts tout en restant adaptée aux VE et bénéficiant aussi d’une architecture 400V. Sa silhouette, révélée par Audi, évoque une petite compacte qui arrivera de façon certaine cet automne avec un prix flirtant avec les 30,000 euros.

Le 5 cylindres est éternel !

Décidément, la vie est faite de rebondissements. Dans le dernier numéro nous vous parlions de la RS3 “Competition Limited” qui avait vocation à servir de baroud d’honneur au 5 cylindres Audi. Cependant, nous venons d’apprendre que la fin du 5 cylindres ne concerne que l’Europe (les normes restrictives ne justifiant pas l’investissement pour s’adapter) puisque Audi compte bien continuer à commercialiser son bloc moteur 2,5 litres TFSI à l’étranger, et notamment sur le marché américain. La fin n’est donc pas encore là, puisque l’importation pourrait demeurer comme une possibilité.