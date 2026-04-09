A8, le flou persistant

Longtemps présentée comme le vaisseau-amiral de la marque allemande, il semblerait que plus personne ne sache quoi faire de l’Audi A8. Et la Classe S restylée n’a probablement pas arrangé les choses. À l’heure actuelle, il est impossible de commander le modèle et il se murmure que la production devrait s’arrêter définitivement, sans que la marque aux anneaux n’ait décidé d’un successeur digne de ce nom. En ce sens, l’A8 est dans un flou persistant depuis un moment, sans que l’on ne sache ce qu’il adviendra. Quoiqu’il en soit, le futur vaisseau amiral Audi devra porter un design fort, fidèle à la nouvelle identité stylistique amorcée par le Concept C.

Nouvelle voie technologique

Le constructeur allemand aux anneaux a toujours été réputé pour ses innovations technologiques que l’on retrouvait dans ses modèles dès ses débuts et incarné par le fameux adage “Vorsprung durch technik” (l’avance par la technologie). Afin de rester fidèle à son ADN, Audi annonce l’arrivée de l’allemand Rouven Mohr, qui sera chargé des avancées techniques de la marque avec un objectif clair : épauler le développement technique des VE à tous les niveaux, et notamment ceux liés aux logiciels embarqués (IA et tutti quanti).