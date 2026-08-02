BMW M Concept Neue Klasse

Comme tous ses rivaux, BMW se prépare également à électrifier ses sportives à l’instar de la division AMG. Le dernier concept BMW M Concept Neue Klasse nous montre à quoi pourraient ressembler les futures BMW M 100% électriques, et plus particulièrement la future i3 badgée M. Des ailes élargies, une face avant en nez de requin, un nouveau bouclier avant intégrant des prises d’air, un look résolument dynamique, de nouvelles optiques carrées particulièrement réussies (à l’avant et à l’arrière). En d’autres mots, l’avenir s’annonce plutôt réussi chez BMW Motorsport.n des dires du PDG Gernot Döllner.

La M3 fait l’impasse sur l’hybride

Le constructeur bavarois a acté sa décision : la prochaine génération de sa M3 ne connaîtra pas de version hybride (mais avec néanmoins une micro-hybridation 48V). La future M3 existera uniquement dans une version thermique avec un six cylindres et la technologie M Ignite (pout une expérience de conduite “pure”) et dans une version 100% électrique (une expérience plus dynamique et extrême grâce à la plateforme Neue Klasse). La raison semble simple : l’hybridation alourdit les véhicules et n’est pas en accord avec le principe de combustion parfaite, selon le PDF Frank Van Meel.