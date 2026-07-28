Une mini Bentley Blower

Commandée par Jason Momoa !

Plus connu pour ses rôles d’Aquaman ou Kal Drogo, l’acteur américain Jason Momoa est également fan de voitures. Il a récemment fait construire un modèle unique basé sur la mythique Bentley Blower auprès de la société Hedley Studios, en collaboration avec Bentley Motors. L’auto est 100% électrique, développe 20 chevaux et possède des dimensions 85% plus petites que l’originale. L’acteur américain possède là un véritable modèle unique et homologué pour la route, quoique moins sportif que l’originale : la vitesse est limitée à 40 km/h aux USA !

Hummer X

Tourné vers l’avenir

Alors même que l’électrique peine à s’imposer aux Etats-Unis, le géant GMC vient de présenter le concept Hummer X, qui a vocation à servir de laboratoire pour l’avenir sans viser la production. Le concept a été développé en collaboration avec le nouveau studio de design californien de GMC. Au programme, de nouvelles techniques de fabrication (utilisation de mono-matériaux et système “Flex Fab” avec impression 3D, notamment). L’auto existe en version pick-up et SUV et propose également des intérieurs novateurs et modulables selon les envies du client.

Volvo EX30 Summer Edition

L’été arrive !

Les fortes chaleurs et l’ambiance estivale arrivent de plus en plus tôt chaque année. Volvo en profite donc pour dévoiler une édition spéciale de son SUV compact EX30. La familiale passe à la “Summer Edition” (avec une variante “Cross Country” encore plus baroudeuse). Au programme, nous avons un intérieur toujours aussi élégant avec de nombreux équipements de série. La “Summer Edition” n’existe qu’avec la motorisation haut-de-gamme développant 428 chevaux.