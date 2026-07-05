Tesla Cybercab

La production démarre

Alors même que la Roadster a encore été repoussée, Elon Musk a eu le temps de nous dévoiler la Tesla Cybercab mais aussi de démarrer la production industrielle de ce produit phare. Les Américains verront donc d’ici peu débarquer ces véhicules atypiques 100% autonomes, sans volant ni moyen de contrôle. Ce faisant, Tesla évolue de simple constructeur de voitures électriques à acteur majeur de la mobilité électrique et des services basés sur l’intelligence artificielle. Reste à voir comment le public accueillera le Cybercab et si le véhicule tiendra toutes ses promesses, notamment en matière de sécurité.

L’anomalie Tesla Roadster

L’humain avant l’IA

Chez Tesla, le projet Roadster est vieux de presque 10 ans et ne cesse d’être repoussé. Entre temps, les avancées en matière de conduite autonome et d’intelligence artificielle font évoluer les habitudes de conduite et la philosophie même de la marque américaine. Elon Musk a d’ailleurs précisé que les futures Tesla ont vocation à devenir autonomes et se passer de l’humain, à l’exception de l’énigmatique Tesla Roadster. Selon Musk, il s’agira de la dernière Tesla qui pourra être conduite par un humain. Un vestige d’une époque révolue où l’homme contrôlait encore la machine ?