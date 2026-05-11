SVOLT, la batterie anti-incendie

Une belle avancée

Tout le monde le sait : l’incendie d’un véhicule électrique et notamment de sa batterie est une véritable épreuve à maîtriser et éteindre, en plus d’être un sujet de sécurité déterminant. Pas de panique, la société chinoise SVOLT a développé une batterie semi-solide unique en son genre (Dragon Armor) qui possède une architecture permettant de séparer chaque élément de la batterie. Concrètement, en cas d’incendie, les flammes sont “éjectées” loin des occupants, vers l’extérieur du véhicule. L’unique souci concerne la densité énergétique et donc l’autonomie du véhicule qui utiliserait ce type de batterie. Prêts à sacrifier de l’autonomie pour plus de sécurité ?

La Californie automatise la recharge

La facilité d’utilisation

Les Etats-Unis sont souvent à la pointe de la technologie, et ce nouveau type de garage va en ce sens, en plus de coller parfaitement au mode de vie américain. Un nouveau type de parking résidentiel vient de voir le jour en Californie, dans lequel il vous suffit tout simplement de déposer votre véhicule électrique, et de laisser l’automatisation prendre la relève. En effet, le parking de 450 places se charge de garer le véhicule, mais aussi de le recharger. Le tout sans aucune intervention humaine, un confort de vie qui a tout de même un prix dans une résidence où le prix des loyers est très élevé.