Stellantis réclame du changement

Davantage d’aides pour les micro-citadines

Le groupe international Stellantis aimerait sincèrement faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la petite citadine électrique et abordable (vers les 15,000 euros). Son projet E-Car est d’ores et déjà finalisé et prêt à l’homologation, ce qui n’est pas suffisant aux yeux de Stellantis, qui n’a aucune envie de se lancer sur ce segment sans un coup de pouce des institutions afin que le marché soit plus favorable à ce type de véhicule. D’une part que les constructeurs puissent avoir des stratégies viables, et d’autre part que les clients puissent trouver un réel intérêt à acheter ces véhicules qui ont pour ambition de révolutionner la mobilité urbaine.

Chine : un ralentissement ?

Les aides diminuent

Après avoir passé de nombreuses années à doper le marché du véhicule électrique au point d’en faire un véritable moteur de l’économie, la Chine a décidé d’arrêter certaines aides accordées jusqu’alors. En effet, seuls les véhicules utilisant des batteries lithium-ion ne bénéficient désormais plus des exemptions fiscales, ce qui entraîne concrètement une légère augmentation du prix du véhicule. Un premier pas qui sera bientôt suivi de beaucoup d’autres, marquant la fin de l’ère de la main tendue pour soutenir ce marché. Néanmoins il faudra rester vigilants car Pékin ne montre pas pour autant son désintérêt du sujet, loin de là.

Smart : retour aux sources

Tout ce qui est petit est mignon

Ces dernières années, Smart a cherché à s’émanciper de ce qui avait fait son succès : une petite citadine dédiée à la ville. C’est pourtant exactement ce que vient de dévoiler Smart en partenariat avec Geely (malheureusement elle ne bénéficie donc pas de l’aide CEE), la Smart #2 est une petite auto 100% électrique de moins de 3 mètres qui est adaptée à la ville tout en offrant un minimum de polyvalence (contrairement à une Citroën Ami, par exemple). Petite et galbée, la nouvelle arrivée propose deux places pour un prix de 20,000 euros environ, avec un intérieur chic et sobre et une autonomie annoncée de 290 km. Plus que suffisant.