Spartan SC01

Une nouvelle chinoise arrive

Presque chaque trimestre, on voit arriver un nouveau modèle chinois censé défier les codes établis. La Spartan SC01 est une sportive électrique à l’intérieur dépouillé qui souhaite conquérir l’Europe avec une production de 1000 unités. Pour ce faire, elle annonce un poids de 1,4 tonnes (moins qu’une 911 et relativement légère pour une électrique) et un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes ainsi qu’une transmission intégrale et la possibilité de choisir un mode propulsion ou traction. Reste à voir si le marché européen sera friand d’une énième petite sportive électrique venue de Chine (dont le prix reste encore inconnu).

Les poignées escamotables critiquées

La Chine n’en veut plus

L’efficacité et l’aérodynamisme sont des éléments clés sur un véhicule électrique, c’est pourquoi les designers ont de plus en plus tendance à “cacher” les poignées de porte au sein même de la carrosserie, pour éviter au maximum les frottements. Pourtant, le système des poignées escamotables semble être remis en question, et notamment en Chine où plusieurs accidents mortels ont eu lieu. En cas d’incendie, ces poignées peuvent rester bloquées, rendant impossible l’accès et la sortie du véhicule. La Chine va même bannir les poignées escamotables en 2027, ce qui remettra en question le design de nombreux modèles !