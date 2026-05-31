Opel arrive en Formule E

Chaises musicales chez Stellantis

L’intérêt du groupe Stellantis pour la Formule E est évident. Pourtant, sa marque DS Automobiles quitte la discipline à a fin de la saison après de nombreuses années. Mais ce n’était finalement que pour être remplacée par Opel. Pour Stellantis, la philosophie tout-électrique du constructeur allemand est plus en phase avec la Formule E, opérant ainsi un jeu de chaises musicales au sein du groupe, avec probablement un échange de technologies en interne pour aborder au mieux la future génération de monoplaces électriques.

Record peu flatteur pour Tesla

Celui des invendus !

Certes, les problèmes de Tesla ne sont clairement plus ceux de ses débuts, à la recherche d’une rentabilité élusive. De nos jours, Tesla est rentable et produit de gros volumes à travers ses nombreuses usines dans le monde. Mais Tesla n’échappe pas à la conjoncture actuelle qui a vu une légère baisse de la demande du véhicule électrique (-28% pour Tesla en 2026). C’est pourquoi la marque américaine se retrouve détentrice d’un record peu flatteur : celui d’avoir +50,000 véhicules invendus en stock, après en avoir produit trop au trimestre précédent. Son plus gros excédent de véhicules depuis la création de Tesla. Nul doute que la cadence des usines devra baisser temporairement pour maintenir l’équilibre à l’avenir.