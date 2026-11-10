Lynk&Co s’allie à Volvo

Nouvelle stratégie

Présente dans l’hexagone depuis 2021, la marche chinoise Lynk&Co reposait jusqu’à présent sur une stratégie intéressante, celle de la location du véhicule. Toutefois, pour faire face à un élargissement de la gamme, la marque a décidé de s’allier avec Volvo pour mettre en place une nouvelle stratégie de distribution. Comptant sur le réseau du suédois, qui s’occupait déjà du SAV de la marque chinoise, Lynk&Co aura désormais 140 nouveaux points de vente en Europe. De quoi renforcer sa position sur le Vieux Continent.

Porsche dit non à la 911 électrique

Une gamme hybride

Chaque trimestre ou presque, nous avons l’impression que le constructeur allemand revisite sa stratégie vis-à-vis de l’électrique. Une chose est sûre, comme le témoigne le retour du Macan essence en 2028 (après un passage avorté vers le tout-électrique), le moteur thermique a encore sa place au sein d’une gamme complète et hybride, mêlant une offre essence, diesel et électrique. Seule la 911 semble résister encore et toujours à une électrification totale – mais pour combien de temps encore ? Pour l’heure l’hybridation semble être une solution qui satisfait tout un chacun.