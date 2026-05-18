LIUX BIG

La keicar espagnole électrique

Le constructeur espagnol LIUX souhaite révolutionner la mobilité urbaine avec le premier quadricycle à batteries avec un prix très agressif : 18,000 euros. En effet, le LIUX BIG est un véhicule qui possède des dimensions dignes d’une keicar japonaise, parfaitement adaptées à la ville, avec un intérieur très minimaliste. Avec sa batterie de 15 kWh, LIUX annonce une autonomie de 215 km (et jusqu’à 270 km/h avec les futures batteries de 20 kWh). Aussi, du fait de son faible poids, ses coûts d’utilisation défient toute concurrence : à peine 1,40€ pour parcourir 100 km (à l’heure où l’on écrit ces lignes, tout du moins) !

Volkswagen et Xpeng

ID. AURA T6

Quand bien même les rivalités et la concurrence est forte, la réalité économique est ce qu’elle est : mieux vaut travailler ensemble que séparément. Et Volkswagen l’a bien compris puisque le constructeur allemand vient de développer un premier véhicule en partenariat avec Xpeng, le constructeur chinois. Le SUV ID. AURA T6 est destiné au marché chinois et incarne la philosophie de Volkswagen amorcée en 2023 baptisée “en Chine et pour la Chine”, qui vise à s’implanter dans le pays et gagner des parts de marché. Aura T6 signifie Advanced User-Centric Reliable All-Access, Travel 6 (un chiffre qui représente l’équilibre).

RIMAC et BMW s’allient

Un partenariat explosif

La future BMW i7 devrait bientôt voir le jour (22 avril selon le planning), et c’est dans ce cadre qu’un partenariat inattendu a été annoncé par la marque bavaroise. En effet, BMW a choisi de s’allier avec Rimac afin de lui fournir des batteries. En effet, avant d’être un constructeur et de produire des Nevera, Rimac est avant tout un spécialiste technologique sur l’électrique et notamment des batteries haute-performance. Le but étant d’améliorer autonomie, performance et recharge, tout en garantissant une expertise bien au-delà du véhicule grand public.