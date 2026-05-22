France Batterie

Une initiative souveraine

La France a décidé d’agir en tant que pays pour renforcer sa position stratégique au sein de l’écosystème du véhicule électrique. L’association “France Batterie” réunit tous les acteurs du secteur (constructeurs et industriels) au sein d’une structure commune, qui permet de mettre en commun tous les projets industriels liés aux batteries. Concrètement, cela permet à la France d’espérer lutter contre les géants chinois de la batterie (BYD, CATL...) et d’assurer sa souveraineté énergétique tout en aidant sa filière. Un véritable défi puisque notre pays a un retard certain sur ses concurrents.

Les nouveaux défis à relever

Batteries et recharge

Nous l’avions toujours répété : l’autonomie est le nerf de la guerre en matière de véhicules électriques, au point de devenir presque le seul argument. Pourtant, face aux milliards investis dans la recherche et à la concurrence, les constructeurs doivent trouver des alternatives et d’autres moyens de se démarquer. C’est pourquoi les Chinois commencent à s’intéresser de plus en plus aux services liés aux batteries : de la recharge très rapide (la technologie est là, mais le réseau fait défaut) à l’échange de batterie (déjà éprouvé mais peu rentable). Quel système sortira vainqueur ?

Le suivi de batteries

Une initiative chinoise

Jusqu’à présent, la plupart des innovations semblaient venir des Etats-Unis, mais en matière d’électriques, la Chine semble être en avance. En effet, la Chine a inauguré une plateforme de traçabilité des batteries avec un suivi centralisé mettant toute la filière industrielle dans la boucle. Chaque future batterie créée en Chine va posséder une identité numérique, qui permettra de suivre son parcours de vie, de la production au recyclage en passant par l’entretien voire le remplacement. Ce nouveau système va de pair avec le développement de l’échange des batteries, pour assurer un suivi du secteur en temps réel.